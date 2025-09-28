"Itt kapható a legjobb savanyúság!" - mutatjuk, mitől igazán finom a zalai csalamádé, amiért még Pestről is eljönnek (galéria, videó)

A húsos fogások mellé szinte elengedhetetlen a savanyúság, és erre a célra a csalamádé az egyik legjobb választás. A zalaegerszegi piacon a Renczés házi savanyúság standján is kapható, s mellette még sok más is. Több közülük egyféle zöldségből készült, mint a cékla, míg más savanyúságok többfélét tartalmaznak. Ilyen a csalamádé, amelyben a girbegurba zöldségek mind kihúzzák magukat.

A zalaegerszegi piacon a Renczés házi savanyúság standjánál csalamádé is kapható. Képünkön Schreiner Ágnes vásárló és Renczés Richárd, a vállalkozás ügyvezetője.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Csalamádé – semmi nem megy vele veszendőbe

Csalamádé szépsége valóban abban rejlik, hogy nem kell egyenletesnek lennie a hozzávalóinak. Nyugodtan lehet az egyik vékonyabb, míg a másik vastagabb. A csalamádéval tulajdonképpen semmi nem megy veszendőbe. Alapja a káposzta, a hagyományos ezen felül zöld paradicsomot, kétfajta paprikát, uborkát és hagymát tartalmaz, mindezt szeletelve és savanykásra készítve, válaszolt érdeklődésünkre Renczés Richárd, a Renczés Kft. ügyvezetője.

A csalamádé gazdaságos savanyúság, mert minden olyan ép zöldség belekerülhet, amely egy kicsit hibádzik. Paprika, hagyma, amely nem nőtt nagyra, a zölden maradt paradicsom, és a görbe uborka, amely nem tudott kiegyenesedni. Minden csalamádénak fejes káposzta az alapja, de tehetünk bele még sárgarépát vagy apró dinnyét. Tetszés szerint darabolhatjuk, vághatjuk, szelhetjük. Épp ettől különleges, mert mind különböző méretű. A sokféle zöldségnek köszönhetően változatos színekben, s miután összeérik, isteni ízvilággal örvendeztet meg bennünk. A csalamádé rengeteg vitamint tartalmaz, megfelelő tartósítással pedig hosszú ideig élvezhetjük.

Zalából tarlórépa, a Kisalföldről káposzta

A családi vállalkozást édesanyja, Renczésné Vajda Margit indította el közel 40 éve Zalaszentivánon. Kezdetben csak egy-kétféle és jóval kisebb mennyiségű savanyúságot árusítottak, amelynek alapanyagait otthon termesztették. Később ez már nem bizonyult elegendőnek, így már régóta zalai és kisalföldi őstermelőktől szállítják a savanyítani való zöldségeket. Tarlórépát Zalából, mert csak itt terem meg, a káposztát és a többi zöldség nagy részét pedig a Kisalföldről.