1 órája
"Itt kapható a legjobb savanyúság!" - mutatjuk, mitől igazán finom a zalai csalamádé, amiért még Pestről is eljönnek (galéria, videó)
Az ősz a bőség ideje, hiszen minden termény beérett; amit nem tudunk megenni nyersen, savanyúságként fogyaszthatjuk el. Paprikából, káposztából, uborkából, tulajdonképpen minden zöldségből, ami megterem a kertben, lehet készíteni savanyúságot, az igazi klasszikus azonban a csalamádé.
A húsos fogások mellé szinte elengedhetetlen a savanyúság, és erre a célra a csalamádé az egyik legjobb választás. A zalaegerszegi piacon a Renczés házi savanyúság standján is kapható, s mellette még sok más is. Több közülük egyféle zöldségből készült, mint a cékla, míg más savanyúságok többfélét tartalmaznak. Ilyen a csalamádé, amelyben a girbegurba zöldségek mind kihúzzák magukat.
Csalamádé – semmi nem megy vele veszendőbe
Csalamádé szépsége valóban abban rejlik, hogy nem kell egyenletesnek lennie a hozzávalóinak. Nyugodtan lehet az egyik vékonyabb, míg a másik vastagabb. A csalamádéval tulajdonképpen semmi nem megy veszendőbe. Alapja a káposzta, a hagyományos ezen felül zöld paradicsomot, kétfajta paprikát, uborkát és hagymát tartalmaz, mindezt szeletelve és savanykásra készítve, válaszolt érdeklődésünkre Renczés Richárd, a Renczés Kft. ügyvezetője.
A csalamádé gazdaságos savanyúság, mert minden olyan ép zöldség belekerülhet, amely egy kicsit hibádzik. Paprika, hagyma, amely nem nőtt nagyra, a zölden maradt paradicsom, és a görbe uborka, amely nem tudott kiegyenesedni. Minden csalamádénak fejes káposzta az alapja, de tehetünk bele még sárgarépát vagy apró dinnyét. Tetszés szerint darabolhatjuk, vághatjuk, szelhetjük. Épp ettől különleges, mert mind különböző méretű. A sokféle zöldségnek köszönhetően változatos színekben, s miután összeérik, isteni ízvilággal örvendeztet meg bennünk. A csalamádé rengeteg vitamint tartalmaz, megfelelő tartósítással pedig hosszú ideig élvezhetjük.
Zalából tarlórépa, a Kisalföldről káposzta
A családi vállalkozást édesanyja, Renczésné Vajda Margit indította el közel 40 éve Zalaszentivánon. Kezdetben csak egy-kétféle és jóval kisebb mennyiségű savanyúságot árusítottak, amelynek alapanyagait otthon termesztették. Később ez már nem bizonyult elegendőnek, így már régóta zalai és kisalföldi őstermelőktől szállítják a savanyítani való zöldségeket. Tarlórépát Zalából, mert csak itt terem meg, a káposztát és a többi zöldség nagy részét pedig a Kisalföldről.
Minden, amiből savanyúság készíthető
Renczés Richárd elmondta, hogy a friss salátákat előtte nap készítik. Szívesen viszik a tavaszi salátát, amelynek édes káposzta az alapja, kígyóuborka és kápia paprika van még benne. A paprikás káposzta is népszerű, amely háromfajta paprikát tartalmaz. Kapható többek között kovászos uborka, legyezős uborka, csemege uborka, csípős cseresznye és chilipaprika, káposztával töltött paprika és lila káposzta, és mindez savanyúságként. Már keresik a savanyított káposztát és a savanyított tarlórépát, amelyet hagyományos módon készítenek el.
Fókuszban a savanyúságok - a zalaegerszegi piacon jártunkFotók: Antal Lívia
Budapestre, Mosonmagyaróvárra is vitték
A választékra panasz nem lehet. Schreiner Ágnes svéd uborkát, csalamádét és új káposztát vásárolt. Egy budapesti fiatalember, akinek felesége zalai, azt mondta: itt kapható a legjobb savanyúság. A mosonmagyaróvári Horváthné Vida Etelka munkája miatt gyakorta utazik Zalaegerszegre. Mint mondta, tetszik neki a piac családias hangulata. Édes káposztasavanyúságot vásárolt, és nagy örömére vargányát, ami feléjük nincs.