Covid
30 perce
Vigyázz! A vírus megint jön
Zalaegerszeg már nem a zöld tartományban van: emelkedik a Covid-esetek száma.
A 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Emelkedést a szennyvízadatok alapján 8 ellátási területen mutattak ki, ezek között van Zalaegerszeg is.
A szomszéd vármegyéket nézve a szombathelyi és a veszprémi helyzet jobb, ott még alacsony a kimutatott Covid-koncentráció, míg Zalaegerszegen és Kaposváron a mérsékelt tartományba emelkedett a szint. Ez is jelzi: a betegségek szempontjából is itt az ősz.
