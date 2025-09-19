Vigyázz! A vírus megint jön

A 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Emelkedést a szennyvízadatok alapján 8 ellátási területen mutattak ki, ezek között van Zalaegerszeg is.

A szomszéd vármegyéket nézve a szombathelyi és a veszprémi helyzet jobb, ott még alacsony a kimutatott Covid-koncentráció, míg Zalaegerszegen és Kaposváron a mérsékelt tartományba emelkedett a szint. Ez is jelzi: a betegségek szempontjából is itt az ősz.