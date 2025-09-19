szeptember 19., péntek

Vigyázz! A vírus megint jön

Címkék#NNGYK#COVID#Zalaegerszeg#szennyvíz

Zalaegerszeg már nem a zöld tartományban van: emelkedik a Covid-esetek száma.

Szabó Judit

A 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Emelkedést a szennyvízadatok alapján 8 ellátási területen mutattak ki, ezek között van Zalaegerszeg is. 

 

A szomszéd vármegyéket nézve a szombathelyi és a veszprémi helyzet jobb, ott még alacsony a kimutatott Covid-koncentráció, míg Zalaegerszegen és Kaposváron a mérsékelt tartományba emelkedett a szint. Ez is jelzi: a betegségek szempontjából is itt az ősz. 

 

