Jótékonyan hat a szívre, agyra, emésztésre – de van, amelyik harmadik találkozás az ördöggel

A csípős ételekkel kapcsolatban két táborra oszlik a világ, vannak, akik imádják, míg mások teljesen elzárkóznak tőle. Itthon jobbára csak a hegyes erős és a csípős paprika ismert. Sokan ezeket is erősnek tartják, pedig meg sem közelítik a chilik Scoville-skálán (SHU) mért erejét. A magyar paprika esetében mindössze 1000-2500 körüli ez az érték, nálunk az idén termesztett Etna chili paprikának már 40 ezer, egyes weboldalak szerint. A chili paprika ereje a kapszaicinban rejlik, mennyiségének mérőszáma a Scoville-skálán meghatározott érték. De ennek a vegyületnek köszönhető jótékony hatásai is.

A chili paprika számos jótékony hatással bír szervezetünkre, amit az erkélyen is nevelhetünk.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Chili hatása a vérnyomásra és másra

A chili a tanulmányok szerint csökkenti a koleszterinszintet, javítja a vérkeringést, serkenti az agyműködést, fokozza az anyagcserét és a zsírégetést, emellett gyulladáscsökkentő hatású. A benne lévő kapszaicin többek között enyhíti az ízületi gyulladás, a reuma és más gyulladásos állapotok tüneteit. Csökkentheti a vérnyomást, javíthatja a véráramlást, ezzel hozzájárulva a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez. A chili gazdag antioxidánsokban, például C-vitaminban, A-vitaminban és flavonoidokban, amelyek segítenek a sejtek oxidatív stresszének csökkentésében.

Mi mindenben segíthet még a chili

Bár a csípős íz irritáló lehet, mérsékelt fogyasztása serkentheti az emésztőnedvek termelését és javíthatja az emésztést. A kapszaicin a gyomor védőrétegének erősítésében is szerepet játszhat, ami segíthet a gyomorfekély megelőzésében. A chili felgyorsíthatja az anyagcserét, támaszunk lehet a kalóriaégetésben és a fogyásban. A kapszaicin krémek és tapaszok gyakran használatosak a helyi fájdalomcsillapításra, mivel csökkentik az idegrostok fájdalomérzetét. Fontos megjegyezni, hogy a chili sem csodaszer, a túlzott fogyasztása emésztési problémákat és allergiás tüneteket okozhat.

A chili paprika fogyasztását azért ne toljuk túl!

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Chili ültetése: cserépben is jól érzi magát

Nem kell kert ahhoz, hogy chilit neveljünk, cserépben is remekül működik. Könnyebb mozgatni, ami a fény és hőmérséklet szempontjából is hasznos. Könnyebb teleltetni, mert ha bejön a fagy, be kell vinni. Így voltunk egyszer a Carolina Reaper-rel, a kaszással. Hosszú a tenyészideje, ezért lakásban érlelte be gyümölcseit. Csak egy kicsit kóstoltunk belőle, mert pokolian csípős. Átlagos értéke 1,64 millió SHU. Ezzel sokáig az élen volt, de megelőzte a Pepper X, amelynek átlagos Scoville-értéke már 2,69 millió. 2023-ban került be a Guinness Rekordok Könyvébe. A Pepper X-ről azt mondják: harmadik típusú találkozás az ördöggel.