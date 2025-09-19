Tudod, melyik része veszélyes a krumplinak? Nem is sejtenéd, hogyan hat a testedre!

Népies neve: krumpli, grundbirne, földi körte, földi alma, pityóka, kolompér. A szó a francia pomme de terre („földi alma”) kifejezés tükörfordításából ered. Ezt a magyar nyelv a burgundiai elterjedés nyomán vette át: a „burgundi alma” vagyis „burgonya”.

Amikor felszedem, burgonya, amikor kisütöm, krumpli – téli titkos tápanyagraktárunk.

Fotó: Westend61 / Forrás: Getty Images

De honnan került a magyar asztalokra burgonya?

Eredete Dél-Amerikában az Andok magas fennsíkja, amely ezt adta az inkáknak egyik fő eledelként. Spanyolországban dísznövényként termesztették. 1780-tól Nagy Frigyes porosz király tudatosan terjesztette el a burgonyát, hogy éhínség idején is legyen biztos táplálék. Azóta a német konyha egyik alapkövévé vált, rengeteg hagyományos étel épül rá (kartoffelsalat – krumplisaláta, bratkartoffeln – sült krumpli, knödel – krumpligombóc, kartoffelsuppe – krumplileves stb.).

A franciáknál is népszerűvé vált, ahol Burgundiában volt a legnagyobb termőterülete. Az éhínségek idején a felvilágosodott II. József már ingyen osztotta a vetőgumót. Magyarországra a Németországban tanuló vándordiákok hozták be.

Finom, szeretjük és ráadásul még egészséges is

Tápláló, fehérjében és szénhidrátban, nyomelemekben gazdag. Csak lisztes gumója ehető, levelei, virágai mérgezőek. – írja korábbi cikkében a Herbáció Magazin. A burgonya elsősorban szénhidrátban gazdag, méghozzá keményítő formájában. Fehérjét csak kis mennyiségben, zsírt pedig szinte egyáltalán nem tartalmaz, akár nyersen, akár főzve fogyasztjuk. Ugyanakkor értékes aminosavforrás, különösen lizinben és triptofánban, és C-vitamin is található benne.

Egy átlagos, 180 grammos adag burgonya körülbelül 10 milligramm C-vitamint biztosít, ami egy felnőtt napi szükségletének nagyjából nyolcada. Az újburgonya ennek a mennyiségnek akár a kétszeresét is tartalmazhatja. A héja alatt sok B-vitamin található. A keményítőjéből keletkező glükóz megemeli a vércukorszintet: éberré tesz, elűzi a fáradékonyságot, javítja a koncentrálóképességet. Bár a hőkezelés során a C-vitamin egy része lebomlik, mindig marad benne annyi, ami a szervezet számára értékes és hasznosítható.