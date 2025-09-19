szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

19°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészséges és tápláló, de...

1 órája

Tudod, melyik része veszélyes a krumplinak? Nem is sejtenéd, hogyan hat a testedre!

Címkék#burgonya krumpli#hormonháztartás#sütés főzés#étel#szuperélelmiszer#konyha

Valószínűleg alig néhány tucat olyan háztartás létezik Magyarországon, ahol ne találnánk a kamrában valamennyit belőle. Burgonya, ami egészséges és tápláló - ételeink sora tartalmazza ezt az értékes alapanyagot.

Keszán-Dopita Tünde

Népies neve: krumpli, grundbirne, földi körte, földi alma, pityóka, kolompér. A szó a francia pomme de terre („földi alma”) kifejezés tükörfordításából ered. Ezt a magyar nyelv a burgundiai elterjedés nyomán vette át: a „burgundi alma” vagyis „burgonya”.

Burgonya
Amikor felszedem, burgonya, amikor kisütöm, krumpli – téli titkos tápanyagraktárunk.
Fotó: Westend61 / Forrás:  Getty Images

De honnan került a magyar asztalokra burgonya?

Eredete Dél-Amerikában az Andok magas fennsíkja, amely ezt adta az inkáknak egyik fő eledelként. Spanyolországban dísznövényként termesztették. 1780-tól Nagy Frigyes porosz király tudatosan terjesztette el a burgonyát, hogy éhínség idején is legyen biztos táplálék. Azóta a német konyha egyik alapkövévé vált, rengeteg hagyományos étel épül rá (kartoffelsalat – krumplisaláta, bratkartoffeln – sült krumpli, knödel – krumpligombóc, kartoffelsuppe – krumplileves stb.).

A franciáknál is népszerűvé vált, ahol Burgundiában volt a legnagyobb termőterülete. Az éhínségek idején a felvilágosodott II. József már ingyen osztotta a vetőgumót. Magyarországra a Németországban tanuló vándordiákok hozták be.

Finom, szeretjük és ráadásul még egészséges is

Tápláló, fehérjében és szénhidrátban, nyomelemekben gazdag. Csak lisztes gumója ehető, levelei, virágai mérgezőek. – írja korábbi cikkében a Herbáció Magazin. A burgonya elsősorban szénhidrátban gazdag, méghozzá keményítő formájában. Fehérjét csak kis mennyiségben, zsírt pedig szinte egyáltalán nem tartalmaz, akár nyersen, akár főzve fogyasztjuk. Ugyanakkor értékes aminosavforrás, különösen lizinben és triptofánban, és C-vitamin is található benne.

Egy átlagos, 180 grammos adag burgonya körülbelül 10 milligramm C-vitamint biztosít, ami egy felnőtt napi szükségletének nagyjából nyolcada. Az újburgonya ennek a mennyiségnek akár a kétszeresét is tartalmazhatja. A héja alatt sok B-vitamin található. A keményítőjéből keletkező glükóz megemeli a vércukorszintet: éberré tesz, elűzi a fáradékonyságot, javítja a koncentrálóképességet. Bár a hőkezelés során a C-vitamin egy része lebomlik, mindig marad benne annyi, ami a szervezet számára értékes és hasznosítható.

  • szabályozza a test vízháztartását magas K-tartalma miatt
  • segíti a tápanyagellátást a sejtekhez
  • részt vesz a csontok felépítésében
  • serkenti a májat
  • serkenti az izmok és a szív munkáját
  • aktiválja az egész anyagcserét, savtalanít
  • erősíti a kötőszöveteket
  • elősegíti a hormonháztartás egyensúlyát

A bio termesztésből származó burgonyát, héjával együtt süssük és főzzük, mert ez a része a leggazdagabb tápanyagokban és vitaminokban. Vermelésre, tárolásra viszont a későn érő fajtákat válasszuk.

Jó tudni: ha a burgonyát sokáig fény éri, vagy csírázni kezd, akkor a héj alatt megzöldül, melyben a szolanin nevű növényi méreg halmozódik fel. Ez fej- és gyomorfájást, hasi görcsöket, hasmenést, sőt súlyosabb tüneteket is okoz. Hámozással maradéktalanul távolítsuk el ezeket a részeket és így dolgozzuk fel fogyasztásra. 

Bár sokszor csak egyszerű köretként gondolunk rá, a krumpli valójában vitaminokkal és ásványi anyagokkal segíti a szervezetünket. A szerény krumpli jóval több, mint amit elsőre hinnénk: olcsó, változatosan elkészíthető, és még egészséges is. Télire igazi titkos fegyverünk lehet a konyhában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu