Tudod, melyik része veszélyes a krumplinak? Nem is sejtenéd, hogyan hat a testedre!
Valószínűleg alig néhány tucat olyan háztartás létezik Magyarországon, ahol ne találnánk a kamrában valamennyit belőle. Burgonya, ami egészséges és tápláló - ételeink sora tartalmazza ezt az értékes alapanyagot.
Népies neve: krumpli, grundbirne, földi körte, földi alma, pityóka, kolompér. A szó a francia pomme de terre („földi alma”) kifejezés tükörfordításából ered. Ezt a magyar nyelv a burgundiai elterjedés nyomán vette át: a „burgundi alma” vagyis „burgonya”.
De honnan került a magyar asztalokra burgonya?
Eredete Dél-Amerikában az Andok magas fennsíkja, amely ezt adta az inkáknak egyik fő eledelként. Spanyolországban dísznövényként termesztették. 1780-tól Nagy Frigyes porosz király tudatosan terjesztette el a burgonyát, hogy éhínség idején is legyen biztos táplálék. Azóta a német konyha egyik alapkövévé vált, rengeteg hagyományos étel épül rá (kartoffelsalat – krumplisaláta, bratkartoffeln – sült krumpli, knödel – krumpligombóc, kartoffelsuppe – krumplileves stb.).
A franciáknál is népszerűvé vált, ahol Burgundiában volt a legnagyobb termőterülete. Az éhínségek idején a felvilágosodott II. József már ingyen osztotta a vetőgumót. Magyarországra a Németországban tanuló vándordiákok hozták be.
Finom, szeretjük és ráadásul még egészséges is
Tápláló, fehérjében és szénhidrátban, nyomelemekben gazdag. Csak lisztes gumója ehető, levelei, virágai mérgezőek. – írja korábbi cikkében a Herbáció Magazin. A burgonya elsősorban szénhidrátban gazdag, méghozzá keményítő formájában. Fehérjét csak kis mennyiségben, zsírt pedig szinte egyáltalán nem tartalmaz, akár nyersen, akár főzve fogyasztjuk. Ugyanakkor értékes aminosavforrás, különösen lizinben és triptofánban, és C-vitamin is található benne.
Egy átlagos, 180 grammos adag burgonya körülbelül 10 milligramm C-vitamint biztosít, ami egy felnőtt napi szükségletének nagyjából nyolcada. Az újburgonya ennek a mennyiségnek akár a kétszeresét is tartalmazhatja. A héja alatt sok B-vitamin található. A keményítőjéből keletkező glükóz megemeli a vércukorszintet: éberré tesz, elűzi a fáradékonyságot, javítja a koncentrálóképességet. Bár a hőkezelés során a C-vitamin egy része lebomlik, mindig marad benne annyi, ami a szervezet számára értékes és hasznosítható.
- szabályozza a test vízháztartását magas K-tartalma miatt
- segíti a tápanyagellátást a sejtekhez
- részt vesz a csontok felépítésében
- serkenti a májat
- serkenti az izmok és a szív munkáját
- aktiválja az egész anyagcserét, savtalanít
- erősíti a kötőszöveteket
- elősegíti a hormonháztartás egyensúlyát
A bio termesztésből származó burgonyát, héjával együtt süssük és főzzük, mert ez a része a leggazdagabb tápanyagokban és vitaminokban. Vermelésre, tárolásra viszont a későn érő fajtákat válasszuk.
Jó tudni: ha a burgonyát sokáig fény éri, vagy csírázni kezd, akkor a héj alatt megzöldül, melyben a szolanin nevű növényi méreg halmozódik fel. Ez fej- és gyomorfájást, hasi görcsöket, hasmenést, sőt súlyosabb tüneteket is okoz. Hámozással maradéktalanul távolítsuk el ezeket a részeket és így dolgozzuk fel fogyasztásra.
Bár sokszor csak egyszerű köretként gondolunk rá, a krumpli valójában vitaminokkal és ásványi anyagokkal segíti a szervezetünket. A szerény krumpli jóval több, mint amit elsőre hinnénk: olcsó, változatosan elkészíthető, és még egészséges is. Télire igazi titkos fegyverünk lehet a konyhában.