Múltidézés
1 órája
Szenzációs buli volt a kanizsai Cola Clubban 2008-ban – Keresd magad a fotókon!
Nosztalgiázz velünk! Újabb bulifotókkal örvendeztetjük meg olvasóinkat.
Forrás: ZH-Archívum
„Most is bebizonyosodott, hogy Kanizsán és környékén nemcsak kedvesek, de gyönyörűek is a lányok. Sőt, napnál világosabban kiderült, a szépségért nem kizárólag a smink felelős…” A Zalai Hírlap újságírója, Benedek Bálint 2008 november utolsó hétvégéjén a nagykanizsai Cola Clubba várta a megyei napilap által indított Nap Szépe szépségversenyre jelentkező hölgyeket. Képgalériánkban lapunk archívumából, a bulifotókból válogatott képekkel idézzük fel a szenzációs partit. Keresd magad a most is a képeken!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre