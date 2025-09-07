szeptember 7., vasárnap

Szenzációs buli volt a kanizsai Cola Clubban 2008-ban – Keresd magad a fotókon!

Nosztalgiázz velünk! Újabb bulifotókkal örvendeztetjük meg olvasóinkat.

Nagy Betti
Forrás: ZH-Archívum

„Most is bebizonyosodott, hogy Kanizsán és környékén nemcsak kedvesek, de gyönyörűek is a lányok. Sőt, napnál világosabban kiderült, a szépségért nem kizárólag a smink felelős…” A Zalai Hírlap újságírója, Benedek Bálint 2008 november utolsó hétvégéjén a nagykanizsai Cola Clubba várta a megyei napilap által indított Nap Szépe szépségversenyre jelentkező hölgyeket. Képgalériánkban lapunk archívumából, a bulifotókból válogatott képekkel idézzük fel a szenzációs partit. Keresd magad a most is a képeken!

 

 

