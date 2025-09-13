Zene, tánc, szórakozás
45 perce
Keresd magad a képeken! – bulifotók 2011-ből (galéria)
A Zalai Hírlap „bulifotósa” 2011 végén és 2012 elején is szorgalmasan járta a zalai szórakozóhelyeket.
Lassan másfél évtizedes emlék...
Forrás: ZH-Archívum
A fiatalok mindig örömmel álltak a kamerája elé. Képgalériánkba 2011 novembere-decembere bulijaiban készült fotókból válogattunk. Talán egy-egy képen magadra, vagy rég nem látott barátodra ismersz.
Bulifotók 2011-bőlFotók: ZH-Archívum
