Keszthely legjobban őrzött titka lelepleződött – itt a növények Disneylandje (galéria)

Hétfőtől 0-100 éves korig bárki megcsodálhatja a 13 hektáros Georgikon Botanikus Kert fajgazdagságát. Egyelőre hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken pedig 13 óráig lesz nyitva a terület, aminek bejárata a Hermann Ottó és a Pethe Ferenc utca találkozásánál van, írja cikkében a Keszthelyi Televízió.

A Botanikus Kert alkotóinak célja, hogy hosszútávon is vonzó és interaktív helyszín legyen mind a diákok, mind a helyi közösség számára.

Fotó: Hársfalvi Ákos / Forrás: Keszthelyi Televízió

Eddig titkos terület volt, mostantól a családok célpontja lehet a botanikus kert

– Már látogatható a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert, amely eddig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) hallgatóinak és kutatóinak szolgált oktatási és kutatási célokra – mondja dr. Sáringer-Kenyeres Marcell, a kert vezetője. – A május 1-je óta tartó átalakítások célja, hogy a kert mindenki számára élvezhető és biztonságos legyen. Az átalakítás során új sétányokat alakítottunk ki, s padokat, asztalokat helyeztünk el, a balesetveszélyes ágakat pedig eltávolítottuk és elszállítottuk.

A kert a látogatók számára nem csak egy szép, zöld teret kínál: táblák segítségével a növényekről is információt szerezhetnek.

Forrás: MATE

Mint korábban Rózsa László, a MATE Georgikon campus főigazgatója elmondta lapunknak: "Dr. Sáringer-Kenyeres Marcell csatlakozásával egy olyan szakember került a botanikus kert élére, aki nemcsak itt szerezte tudományos fokozatát, hanem komoly szakmai ismeretekkel is rendelkezik a növénytan és természetvédelem területén. Úgy gondolom, az ő irányításával a kert fejlesztése a mai kor kihívásaira fog választ adni – tudományosan megalapozott, ugyanakkor látogatóbarát módon".

Az élővilág védelme az egyik fő cél

– A Helikon Liget Egyesület madár- és denevérodúkat is kihelyez, így reményeink szerint a kert egyre inkább környezetbarát és természetközeli programhelyszínné válik majd – folytatja dr. Sáringer-Kenyeres Marcell.

A nyitás nemcsak a pihenést és a tanulást szolgálja, hanem a helyi és egyetemi közösség számára is lehetőséget kínál: az érdeklődők részt vehetnek majd nyilvános szarvasgomba-keresésen, rönkoltáson, faápolási bemutatókon, és a diákok aktívan bekapcsolódhatnak a kutatásokba. A botanikus kert stratégiai jelentőségű az oktatás szempontjából, mivel a Közép-Dunántúlon egyedüliként itt működik egyetemi botanikus kert.