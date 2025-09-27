Folytatjuk: cukorral és vízzel gyártotta a bort a zalai gazda, elképesztő felháborodást keltett

"Vannak, akik mohó pénzvágyukban csak az arany után törnek, s mit sem törődve mással, hígítják a bor arany levét vízzel és cukorral." - idéztük a korabeli Zalai Hírlapból, a borhamisítókról szóló cikksorozatunk első részében. Folytatjuk a történetet, azzal az emberrel, aki 1957-ben bíróság elé került emiatt.

Borhamisítás Zalában: szóltak a tanácsnak

Megvolt az előszüret. Akkor aztán vizet kellett hordani. Hektószámra hordták össze a vizet, le a présházba. — Ki kell mosni a kádakat — mondta S. Kálmán, és hamiskásan mosolygott. Jókedvében volt. Egy félliterrel megtoldta a munkások boradagját. — Ezt az egészségemre igyák. Másnap két kondér alatt is lángolt a fa. A présházban csak a gazda, meg a legbizalmasabb embere sürgött-forgott. Ha néha betévedt valaki, hamar kiküldték. Kint a munkások össze-össze dugták a fejüket. — Borgyár ez vagy szőlő? — mondta az egyikük, idős, jó hatvanas ember. Nem jól van ez így... — Szólni kell a tanácsnak — mondta a szőke fiatalember. — A végén mi is bajba jutunk. A többiek ellenezték. Aztán mégis jelentették.

„Kereskedő ember. Néhány alkalmazottat is foglalkoztató üzlete jó jövedelmet hozott. Szőlőt is szerzett az apai örökséghez, s mikor a boltot államosították, még mindig jókora érték maradt a birtokában, majd négy hold kiváló szőlő. Szép jövedelmet, tisztes megélhetést biztosít még annak is, mint ő, aki — szerinte a rossz szíve miatt – mindig mással munkáltatta meg. (…) " – állt a régi, 1957-es újságcikkben, amely sokakat érdeklő ügyet boncolgatott, mindenkit érdekelt a borhamisítás Zalában. "Koranyártól augusztusig ötszázötven kiló cukrot vásárolt össze, és hordatta fel a napszámosokkal a présházba. Na persze a fele cementes zsákban volt, meszeszsákban is akadt egy-két mázsa — egy mázsa cukor meg kell a befőzésekhez, legyen befőtt télire, mondta a munkásoknak, rájuk kacsintva. Azok hitték is, nem is. Sokat nem törődtek vele: megfizette őket, a többi a gazda dolga. Egyedül az a fakóarcú, kis bajuszú, sovány fiatalember, aki csak úgy egy alkalomra vetődött oda munkára, nem a régi törzsbéli munkások közül való — a gazda fel sem akarta először venni, jobb szereti a kipróbált munkásokat, de hát nem lehetett válogatni, kellett ő is — egyedül ő hümmögött sárga bajusza alatt; nem törvényes dolog ez... A többiek leintették. Törődj a magad bajával, mit fáj a fejed a másé miatt is. A látszat kedvéért néhány üveg befőtt is készült a présházban. Aztán a munkások a környező községek termelőitől összevásárolt szőlőt kezdték hordani. Jó húsz mázsa szőlőt vásárolt innen is, onnan is össze. – Egy kis előszüret lesz, mondta, amíg beérik az enyém... Ümmögött egy-két munkás, hogy minek a négy hold mellé még vásárolni, s főként az a szőke fiatalember mormogott, de másnak nem szóltak.