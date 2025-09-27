3 órája
Folytatjuk: cukorral és vízzel gyártotta a bort a zalai gazda, elképesztő felháborodást keltett
A Zalai Hírlap 1957. október 17-ei lapszáma tudósított a zalaegerszegi bíróság tárgyalóterméből. S. Kálmán állt a bíró előtt. Nagy vihart kavart a borhamisítás Zalában.
"Vannak, akik mohó pénzvágyukban csak az arany után törnek, s mit sem törődve mással, hígítják a bor arany levét vízzel és cukorral." - idéztük a korabeli Zalai Hírlapból, a borhamisítókról szóló cikksorozatunk első részében. Folytatjuk a történetet, azzal az emberrel, aki 1957-ben bíróság elé került emiatt.
Borhamisítás Zalában: szóltak a tanácsnak
Megvolt az előszüret. Akkor aztán vizet kellett hordani. Hektószámra hordták össze a vizet, le a présházba. — Ki kell mosni a kádakat — mondta S. Kálmán, és hamiskásan mosolygott. Jókedvében volt. Egy félliterrel megtoldta a munkások boradagját. — Ezt az egészségemre igyák. Másnap két kondér alatt is lángolt a fa. A présházban csak a gazda, meg a legbizalmasabb embere sürgött-forgott. Ha néha betévedt valaki, hamar kiküldték. Kint a munkások össze-össze dugták a fejüket. — Borgyár ez vagy szőlő? — mondta az egyikük, idős, jó hatvanas ember. Nem jól van ez így... — Szólni kell a tanácsnak — mondta a szőke fiatalember. — A végén mi is bajba jutunk. A többiek ellenezték. Aztán mégis jelentették.
„Kereskedő ember. Néhány alkalmazottat is foglalkoztató üzlete jó jövedelmet hozott. Szőlőt is szerzett az apai örökséghez, s mikor a boltot államosították, még mindig jókora érték maradt a birtokában, majd négy hold kiváló szőlő. Szép jövedelmet, tisztes megélhetést biztosít még annak is, mint ő, aki — szerinte a rossz szíve miatt – mindig mással munkáltatta meg. (…) " – állt a régi, 1957-es újságcikkben, amely sokakat érdeklő ügyet boncolgatott, mindenkit érdekelt a borhamisítás Zalában.
Cementeszsákban volt a cukor
"Koranyártól augusztusig ötszázötven kiló cukrot vásárolt össze, és hordatta fel a napszámosokkal a présházba. Na persze a fele cementes zsákban volt, meszeszsákban is akadt egy-két mázsa — egy mázsa cukor meg kell a befőzésekhez, legyen befőtt télire, mondta a munkásoknak, rájuk kacsintva. Azok hitték is, nem is. Sokat nem törődtek vele: megfizette őket, a többi a gazda dolga. Egyedül az a fakóarcú, kis bajuszú, sovány fiatalember, aki csak úgy egy alkalomra vetődött oda munkára, nem a régi törzsbéli munkások közül való — a gazda fel sem akarta először venni, jobb szereti a kipróbált munkásokat, de hát nem lehetett válogatni, kellett ő is — egyedül ő hümmögött sárga bajusza alatt; nem törvényes dolog ez... A többiek leintették. Törődj a magad bajával, mit fáj a fejed a másé miatt is. A látszat kedvéért néhány üveg befőtt is készült a présházban.
Aztán a munkások a környező községek termelőitől összevásárolt szőlőt kezdték hordani. Jó húsz mázsa szőlőt vásárolt innen is, onnan is össze. – Egy kis előszüret lesz, mondta, amíg beérik az enyém... Ümmögött egy-két munkás, hogy minek a négy hold mellé még vásárolni, s főként az a szőke fiatalember mormogott, de másnak nem szóltak.
"Kupeckodó volt korábban, spekuláns is maradt"
A vádlott széttárja a karját. Orvosi bizonyítványokat mutat. Borversenyek elismerő okleveleit veszi elő. — Csak rágalom ez, kérem, higgyék el. Haragszik egy két munkás rám, hej, pedig nálam jobb gazdát igazán nem találhatnának ... A tanúk másként vallanak. — Könyékig cukros volt a vádlott, ahányszor láttam — vallja a szőke fiatalember. S. Kálmán szeme vad dühvel villan rá. — Láttam én is, hogy forrt a cukor az üstökben — mondja az idős, hatvanas, másik tanú. A vádlott most nem szól, csak összeszorítja a száját. A sorra valló tanúk között van egy-kettő, aki nem látott semmit, nem hallott semmit, nem is hinné a vádlottról, hogy ilyesmit tenne, ám a többség határozottan a vádlottra vall. És a bíróság ítél: — Kupeckodó volt korábban, spekuláns is maradt. Tizennyolc mázsa szőlőből nem lesz természetes módon harminc hektó bor.”
S. Kálmán borhamisítás miatt hét hónapi börtönbüntetést kapott, írta meg annak idején a Zalai Hírlap.
Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi, meghökkentő bűnügyeket olvasva.
