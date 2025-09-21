szeptember 21., vasárnap

8 dolog, amit minden cukorbetegnek tudni kell a borfogyasztásról

Sok orvosnál hangzott már el a kérdés: ihatok-e bort, ha cukorbeteg vagyok? A válasz nem egyszerű: a "bor – cukorbetegség" kérdéseinek megválaszolására több tényezőt is figyelembe kell venni. Mutatjuk.

Keszán-Dopita Tünde

Néhány orvos azt tanácsolja a cukorbetegeknek, hogy korlátozzák a borfogyasztást, és kevés szénhidrátot tartalmazó száraz bort fogyasszanak, míg más szakemberek nyitottabban állnak a kérdéshez. 

Borban az igazság avagy a cukorbetegeknek bor: mértékkel

A bornak – különösen a száraz fajtáknak – általában alacsony a glikémiás indexe (GI) . Ez azt jelenti, hogy lassabb vércukorszint-emelkedést okoz a magas szénhidráttartalmú ételekhez képest. A száraz vörös- és fehérborok kevesebb cukrot tartalmaznak, mint az édesebb fajták, így jobb választást jelentenek a cukorbetegségben szenvedők számára. Az édes borok, például a desszertborok, magasabb cukortartalmuk miatt gyors vércukorszint-emelkedést okozhatnak.

Napi több pohár bor fogyasztása is jelentősen növelheti az elfogyasztott kalóriákat, ami súlygyarapodáshoz vezethet. A súlygyarapodás növelheti a cukorbetegség szövődményeinek kockázatát.

A röviditalok – például a pálinka – másképp hatnak a szervezetre, mint a bor. A gyorsan felszívódó, tömény alkohol hirtelen és jelentősen lecsökkentheti a vércukorszintet, ami nagyon veszélyes lehet, főleg inzulinnal kezelt betegeknél. Ezért különösen fontos, hogy cukorbetegek mindig óvatosan, mértékkel, és soha ne üres gyomorral fogyasszanak alkoholt.

Cukorbetegek és a borfogyasztás

  1. A bor cukortartalma változó – válassz alacsony cukortartalmú fajtákat: a vörös- és fehérbor egy átlagos pohárban (1,5–2 dl) általában kevesebb mint 1,5 gramm cukrot tartalmaz. Az édes desszertboroknál viszont ez az érték akár 11–12 gramm cukor/pohár is lehet!
  2. Mérd meg vércukorszintet ivás előtt és után: a vércukorszint monitorozása borfogyasztás előtt és után segíthet megérteni, hogyan reagál a szervezet az alkoholra. Ez különösen fontos, ha inzulint vagy más, a vércukorszintet befolyásoló gyógyszert szed valaki, mert nyomon követheti, hogyan hat az alkohol a vércukorszintjére, módosíthatja az étrendjét és gyógyszereit.
  3. A kalóriák számítanak – a bor is hizlalhat: a bor (és az alkohol általában) viszonylag sok „üres” kalóriát tartalmaz, tehát ha rendszeresen fogyasztod, akkor ezek összeadódnak, ami testsúlynövekedéshez vezethet. Vigyázz: már pár pohár is jelentős pluszt súlyt jelenthet. 
  4. Hipoglikémia-veszély: étkezéshez kötés, gyógyszerekre figyelem; az alkohol gátolja a máj glükóztermelését, ami hipoglikémia (alacsony vércukorszint) kockázatát növelheti, különösen ha inzulint, diabetes gyógyszereket használsz, vagy ha üres gyomorra iszol. 
  5. Ne hagyd ki az étkezést – együtt fogyaszd az alkoholt: ha borfogyasztás mellett ételt is eszel, akkor lassabban és kevésbé drasztikusan befolyásolja a vércukorszintedet. Az étkezés segít stabilabbá tenni a vércukorszintet. 
  6. Mérsékelt fogyasztás – mennyiség és gyakoriság: a határ; „alkalmanként kis mennyiség” – nem mindennapos vagy túl nagy adag. Az ajánlások szerint férfiaknál legfeljebb 2 ital/nap, nőknél 1 ital/nap lehet a „mérsékelt” besorolás. 
  7. Lehetnek rövid- és hosszútávú kockázatok: az alkohol túlzott vagy gyakori fogyasztása súlyosbíthatja a diabétesz kapcsolódó szövődményeket (pl. szív- és érrendszeri megbetegedések), és hatással lehet a vérzsírokra (pl. triglicerid) vagy testsúlyra. 
  8. Figyelj a saját testedre – mindenkinél más lehet az alkohol hatása: az, hogy egy pohár bor milyen hatással van rád, függ az aktuális anyagcsere-állapotodtól, a vércukorszinted stabilitásától, az alkalmazott gyógyszerektől, attól, hogy ettél-e, vagy hogy éppen sportoltál-e. 

Összességében tehát a cukorbetegség nem feltétlenül zárja ki a borfogyasztást, de kiemelten fontos az orvosunkkal megbeszélni minden ezzel kapcsolatos információt és teendőt.

 

