Jogszabályváltozás mától

50 perce

Itt az új traffipax-csapda: a vezető és az utas is fizet – akár a 360 ezret is elérheti a büntetés!

Címkék#baleset#közlekedésrendészeti főosztály#A biztonsági öv életet ment#biztonsági öv#jogszabálymódosítás

Szeptember 18-tól már pontosan meghatározott bírság vár arra a járműtulajdonosra, akinek az autójában bárki elmulasztja becsatolni a biztonsági övet. Az új szabályozás egyértelművé teszi, hogy a biztonsági öv használata nemcsak az utasok, hanem az üzembentartó felelőssége is.

Keszán-Dopita Tünde

Július óta ugyanis a biztonsági öv használata is az objektív felelősség körébe tartozik, vagyis nemcsak a szabálytalan utas, hanem az üzembentartó is számíthat büntetésre. Ez alól egyedül a nagybuszok jelentenek kivételt, ahol a sofőr nem tud minden utast ellenőrizni. – a témáról tartott sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban. 

Becsatolt biztonsági öv.
Bár a vezetők és az első ülésen utazók körében már elterjedt az övhasználat, a hátsó ülésen ülők sokszor még mindig megfeledkeznek róla. Pedig egyetlen mozdulat életet menthet.
Fotó: Imgorthand / Forrás:  Getty Images

Modern autók, nagy sebesség: biztonsági öv nélkül nagy repülés

Az ütközés során - becsatolt biztonsági öv nélkül – óriási veszélynek tesszük ki magunkat. A rendőrség felhívja a figyelmet: a szabályszegést nemcsak közúti ellenőrzéskor, hanem a VÉDA kamerarendszer felvételei alapján is megállapíthatják, a büntetés pedig postai úton érkezik meg a tulajdonoshoz. 

Ahogyan a sajtótájékoztatón Berzai Zsolt r. alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály osztályvezetője elmondta: „A gépjárművekbe szerelt hárompontos biztonsági öv az emberiség történetének egyik legfontosabb biztonságtechnikai fejlesztése, amelynek az elmúlt fél évszázadban a legszerényebb becslések szerint is legalább egymillióan köszönhetik az életüket. A biztonsági öv jelenleg is a gépjárművek legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, és minden más – jármű utasterében alkalmazott – passzív biztonsági megoldás alapja (légzsák, övfeszítő stb.).”

biztonsági öv
Berzai Zsolt r. alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály osztályvezetője a tájékoztatón többek között beszélt a jogszabály-módosítás okairól.
Forrás: Fotó: police.hu

Ahogyan azt már korábbi cikkünkben részleteztük: Az övünket mindig feszesen kell becsatolni; a felső pánt a vállon és a mellkason fusson át, az alsó pánt pedig a csípőcsonton feküdjön, ne a hason. Rövid úton is kötelező, mert a legtöbb baleset néhány kilométeren belül történik. A gyerekeknek 150 cm-ig gyerekülés vagy ülésmagasító szükséges, a várandós nőknek pedig a has alatt kell vezetniük az övet.

A számok önmagukért beszélnek: 2025 első hét hónapjában negyven ember vesztette életét és több mint ötszázan sérültek meg olyan balesetekben, ahol az érintettek nem használták a biztonsági övet.

VÉDA-kamerák és biztonsági öv – komoly bírság jár érte

Az új szabályozás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztása mostantól súlyos anyagi következményekkel jár. A kiszabható bírság összege nem csekély: lakott területen 20 ezer, azon kívül 30 ezer, autóúton és autópályán pedig 40 ezer forint.

Mivel a bírság személyenként értendő, egyetlen autóban több utas esetén az összeg gyorsan megsokszorozódhat. Ha például négy utas nem kapcsolja be az övet, és különböző úttípusokon is közlekednek, a végösszeg akár 360 ezer forintra is rúghat.

Bár a vezetők és az első ülésen utazók körében már elterjedt az övhasználat, a hátsó ülésen ülők sokszor még mindig megfeledkeznek róla. Pedig egyetlen mozdulat életet menthet, és a legújabb szigorítás már anyagi következményekkel is jár azok számára, akik nem tartják be a szabályt. Ahogy a rendőrség is hangsúlyozza: a biztonsági öv nem korlátoz, hanem véd – és sokszor épp ez a különbség élet és halál között.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
