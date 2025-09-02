70 ezer tetű kell fél kiló festékhez – és te minden nap megeszed

Ha valaha is elgondolkodott azon, honnan kapja élénkvörös árnyalatát egy gyümölcsjoghurt, egy gumicukor vagy akár a szalámi héja, a válasz sokszor meglepő: egy apró rovartól. Az E120 ételfesték, más néven karmin, valójában a bíbortetű (latinul Dactylopius coccus) testéből származik.

E120, karmin, cochineal = bíbortetű. Ételeink, ruháink, kozmetikumaink piros színét köszönhetjük ennek az apró állatnak

Forrás: Getty Images

A piros szín titka az ételekben: a bíbortetű

A karmin az egyik leggyakrabban használt természetes piros ételszínezék. Jellemzően megtalálható:

gyümölcsjoghurtokban, eper- vagy málnás desszertekben,

gumicukrokban és cukorkákban ,

jégkrémekben és fagylaltokban,

szénsavas üdítőkben,

kolbászok és szalámik héjában,

valamint különféle süteményekben és likőrökben.

A piros szín sokszor az étvágyat, az édességet és a frissességet hivatott hangsúlyozni – nem csoda, hogy annyira keresett adalék.

Az ételeken túl textíliák színezékében és kozmetikumokban is található karmin.

Honnan származik a bíbortetű?

A bíbortetű eredetileg Dél- és Közép-Amerikából származik, különösen Mexikóban tenyésztik nagy mennyiségben. A rovar a kaktuszok levelén él, és már az aztékok is használták festékként a belőle nyert élénk színt.

A bíbortetű telepeket alkot a kaktuszon

Forrás: Getty Images

Hogyan készül a karmin?

A folyamat nem túl romantikus: a tetveket összegyűjtik, majd szárítják. A testükben található kárminsav adja azt a mélyvörös árnyalatot, amelyet kémiai eljárással kinyernek. Ez a pigment aztán por, oldat vagy lakk formájában kerül az élelmiszeriparba. A karmin színe intenzív, tartós és hőálló. Nem fakul ki könnyen sütés vagy főzés közben, ellentétben sok más természetes festékkel. Ráadásul hosszú ideig megőrzi élénkségét, ami az élelmiszeriparban hatalmas előny.

Döbbenetes adat: 70.000 tetű kell 45 dkg karminhoz.

Mit keressünk a címkén, hogy felfedezzük az ételfestéket?

Az Európai Unióban engedélyezett és biztonságosnak számít az E120. Az egészségre általánosságban nem káros, sőt, természetes eredetű alternatívája a szintetikus piros festékeknek. Viszont, akik hajlamosak allergiás reakciókra, a karmin bőrkiütést, asztmás tüneteket vagy allergiás rohamot válthat ki. Emiatt minden csomagoláson kötelező feltüntetni.