70 ezer tetű kell fél kiló festékhez – és te minden nap megeszed

Észrevette már, hogy az epres joghurt vagy a piros gumicukor színe mennyire élénk? A titok sokszor a bíbortetűben rejlik, amelyből a karmin nevű ételfestéket, azaz az E120-at nyerik ki. Ez a különös színezék ma is rengeteg mindennapi élelmiszerben ott lapul – leginkább észrevétlenül.

Mészáros Annarózsa
A vegánoknak fontos tudnivaló: mindennel óvatosan kell bánni, ami piros...

Forrás: Getty Images

Ha valaha is elgondolkodott azon, honnan kapja élénkvörös árnyalatát egy gyümölcsjoghurt, egy gumicukor vagy akár a szalámi héja, a válasz sokszor meglepő: egy apró rovartól. Az E120 ételfesték, más néven karmin, valójában a bíbortetű (latinul Dactylopius coccus) testéből származik.

bíbortetűből kinyert szín adja a piros ételfestéket
E120, karmin, cochineal = bíbortetű. Ételeink, ruháink, kozmetikumaink piros színét köszönhetjük ennek az apró állatnak
Forrás:  Getty Images

A piros szín titka az ételekben: a bíbortetű

A karmin az egyik leggyakrabban használt természetes piros ételszínezék. Jellemzően megtalálható:

  • gyümölcsjoghurtokban, eper- vagy málnás desszertekben,
  • gumicukrokban és cukorkákban,
  • jégkrémekben és fagylaltokban,
  • szénsavas üdítőkben,
  • kolbászok és szalámik héjában,
  • valamint különféle süteményekben és likőrökben.
    A piros szín sokszor az étvágyat, az édességet és a frissességet hivatott hangsúlyozni – nem csoda, hogy annyira keresett adalék.
    Az ételeken túl textíliák színezékében és kozmetikumokban is található karmin.

Honnan származik a bíbortetű?

A bíbortetű eredetileg Dél- és Közép-Amerikából származik, különösen Mexikóban tenyésztik nagy mennyiségben. A rovar a kaktuszok levelén él, és már az aztékok is használták festékként a belőle nyert élénk színt.

bíbortetűből kinyert szín adja a piros ételfestéket
A bíbortetű telepeket alkot a kaktuszon
Forrás:  Getty Images

Hogyan készül a karmin?

A folyamat nem túl romantikus: a tetveket összegyűjtik, majd szárítják. A testükben található kárminsav adja azt a mélyvörös árnyalatot, amelyet kémiai eljárással kinyernek. Ez a pigment aztán por, oldat vagy lakk formájában kerül az élelmiszeriparba. A karmin színe intenzív, tartós és hőálló. Nem fakul ki könnyen sütés vagy főzés közben, ellentétben sok más természetes festékkel. Ráadásul hosszú ideig megőrzi élénkségét, ami az élelmiszeriparban hatalmas előny.

 Döbbenetes adat: 70.000 tetű kell 45 dkg karminhoz.

bíbortetűből kinyert szín adja a piros ételfestéket
E120, karmin, cochineal = bíbortetű. Ételeink, ruháink, kozmetikumaink piros színét köszönhetjük ennek az apró állatnak
Forrás:  Getty Images

Mit keressünk a címkén, hogy felfedezzük az ételfestéket?

Az Európai Unióban engedélyezett és biztonságosnak számít az E120. Az egészségre általánosságban nem káros, sőt, természetes eredetű alternatívája a szintetikus piros festékeknek. Viszont, akik hajlamosak allergiás reakciókra, a karmin bőrkiütést, asztmás tüneteket vagy allergiás rohamot válthat ki. Emiatt minden csomagoláson kötelező feltüntetni.

Ha szeretnénk tudni, hogy egy termékben van-e bíbortetűből származó színezék, a következő feliratokat kell figyelni az összetevők között:

  • E120
  • karmin
  • kárminsav
  • carminic acid
  • CI 75470
  • cochineal
  • cochineal extract
  • Natural Red 4

Amikor legközelebb piros joghurtot vagy epres cukorkát kóstol, jó eséllyel egy apró rovarnak köszönheti a színét.

bíbortetűből kinyert szín adja a piros ételfestéket
A vegánoknak fontos tudnivaló: mindennel óvatosan kell bánni, ami piros...
Forrás:  Getty Images

 

