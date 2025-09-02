2 órája
70 ezer tetű kell fél kiló festékhez – és te minden nap megeszed
Észrevette már, hogy az epres joghurt vagy a piros gumicukor színe mennyire élénk? A titok sokszor a bíbortetűben rejlik, amelyből a karmin nevű ételfestéket, azaz az E120-at nyerik ki. Ez a különös színezék ma is rengeteg mindennapi élelmiszerben ott lapul – leginkább észrevétlenül.
A vegánoknak fontos tudnivaló: mindennel óvatosan kell bánni, ami piros...
Forrás: Getty Images
Ha valaha is elgondolkodott azon, honnan kapja élénkvörös árnyalatát egy gyümölcsjoghurt, egy gumicukor vagy akár a szalámi héja, a válasz sokszor meglepő: egy apró rovartól. Az E120 ételfesték, más néven karmin, valójában a bíbortetű (latinul Dactylopius coccus) testéből származik.
A piros szín titka az ételekben: a bíbortetű
A karmin az egyik leggyakrabban használt természetes piros ételszínezék. Jellemzően megtalálható:
- gyümölcsjoghurtokban, eper- vagy málnás desszertekben,
- gumicukrokban és cukorkákban,
- jégkrémekben és fagylaltokban,
- szénsavas üdítőkben,
- kolbászok és szalámik héjában,
- valamint különféle süteményekben és likőrökben.
A piros szín sokszor az étvágyat, az édességet és a frissességet hivatott hangsúlyozni – nem csoda, hogy annyira keresett adalék.
Az ételeken túl textíliák színezékében és kozmetikumokban is található karmin.
Honnan származik a bíbortetű?
A bíbortetű eredetileg Dél- és Közép-Amerikából származik, különösen Mexikóban tenyésztik nagy mennyiségben. A rovar a kaktuszok levelén él, és már az aztékok is használták festékként a belőle nyert élénk színt.
Hogyan készül a karmin?
A folyamat nem túl romantikus: a tetveket összegyűjtik, majd szárítják. A testükben található kárminsav adja azt a mélyvörös árnyalatot, amelyet kémiai eljárással kinyernek. Ez a pigment aztán por, oldat vagy lakk formájában kerül az élelmiszeriparba. A karmin színe intenzív, tartós és hőálló. Nem fakul ki könnyen sütés vagy főzés közben, ellentétben sok más természetes festékkel. Ráadásul hosszú ideig megőrzi élénkségét, ami az élelmiszeriparban hatalmas előny.
Döbbenetes adat: 70.000 tetű kell 45 dkg karminhoz.
Mit keressünk a címkén, hogy felfedezzük az ételfestéket?
Az Európai Unióban engedélyezett és biztonságosnak számít az E120. Az egészségre általánosságban nem káros, sőt, természetes eredetű alternatívája a szintetikus piros festékeknek. Viszont, akik hajlamosak allergiás reakciókra, a karmin bőrkiütést, asztmás tüneteket vagy allergiás rohamot válthat ki. Emiatt minden csomagoláson kötelező feltüntetni.
Ha szeretnénk tudni, hogy egy termékben van-e bíbortetűből származó színezék, a következő feliratokat kell figyelni az összetevők között:
- E120
- karmin
- kárminsav
- carminic acid
- CI 75470
- cochineal
- cochineal extract
- Natural Red 4
Amikor legközelebb piros joghurtot vagy epres cukorkát kóstol, jó eséllyel egy apró rovarnak köszönheti a színét.
Ez az édesség minden magyar gyerekkorához hozzátartozott – te is imádtad? Most titkot árulunk el róla!