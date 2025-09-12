szeptember 12., péntek

Mit hoz a macska?

1 órája

Ezt tedd, ha patkány vagy egér van a háznál! Tippek, trükkök, módszerek (videó)

Címkék#patkány#egér#szakember#kártevőirtás#macska

Patkány vagy egér? Köszi, nekem macska. Itt az ősz, és ha a mi lábtörlőnk mesélni tudna, akkor napestig hallgathatnánk. Luca macskánk ugyanis augusztus végétől „szebbnél szebb” betolakodók példányaival: patkányokkal és méretes egerekkel lep meg minket.

Keszán-Dopita Tünde

Az ősz beköszöntével nemcsak a levelek hullanak, hanem a hívatlan lakótársak is megjelennek. A padlásról kaparászás hallatszik, az udvaron árulkodó nyomok – jelei annak, hogy újabb betolakodók vették célba a házat. Szakembert kérdeztünk a témáról.

Betolakodók a házban
A rágcsálók azonban nemcsak gazdasági kárt okoznak, hanem betegségeket is terjeszthetnek. Élelmiszerbiztonság szempontjából is veszélyes a betolakodók jelenléte.
Fotó: Zoltan Tarlacz / Forrás:  Getty Images

Leégett rizsszem vagy Jelly beans?

– Ősszel és télen bárki, aki kertesházban lakik, megtapasztalhatja, hogy gyakrabban költöznek be a padlásokra és pincékbe az egerek, patkányok – mondja Kovácsné Ódor Edit, rágcsálóirtó szakember. – Az állatok ilyenkor a hideg elől húzódnak be melegebb, szárazabb helyekre, ahol ráadásul finom élelemhez is könnyebben, sűrűbben jutnak. Országszerte, így Zalában is sok a rágcsáló, nálunk a nagy mennyiségű, zöld fűvel borított területek miatt jellemzőbb a mezei egér.

A betolakódók jelenlétének több jele is lehet, ami árulkodó: apró ürülék (sült rizsszemhez hasonló az egéré, zselés cukorkára emlékeztető a patkányé), elrágott tárgyak, jellegzetes szag vagy éjszakai kaparászás a födémen. Ráadásul az egerek és patkányok nagyon apró, halvány nyomokat és vizeletfoltokat is hagynak maguk után, amelyek segítségével tájékozódnak a környezetükben, magyarázza a szakértő.

@ez.allati Egy nesz az éjszakában… Valaki mozog a falak mögött. Ismerd meg a hívatlan vendéget, aki nesztelenül érkezik, és nyomot hagy: a házi egeret. 🐭 #EzÁllati #magyartiktok #MagyarTermészet #fyp #tik_tok #csodasmagyarorszag #viral #Hungary #egér ♬ original sound - Ez állati!

Patkányok és egerek – a betolakodók inkább otthoni fertőzésforrások 

A rágcsálók azonban nemcsak gazdasági kárt okoznak, hanem betegségeket is terjeszthetnek. Erre kevésbé figyelnek az emberek, sajnos.” – hangsúlyozza a szakember. Testükön és ürülékükön keresztül vírusokat, baktériumokat hurcolhatnak, amelyek élelmiszereket és takarmányt is beszennyeznek. És magának az állatnak is számos – igen veszélyes – betegsége van. 

Például, mint azt lapunk is megírta: a Mongóliában újabb halálos áldozatokat követelő bubópestis egyik fő terjedési forrása lakott településeken a patkányok által terjesztett bolha.

Sütőpor trükk, fagyálló, borsmenta olaj, „egérhotel” a kertben?

– Otthon ugyan sokan próbálkoznak különféle praktikákkal, de ezek ritkán hatékonyak – folytatja Kovácsné Ódor Edit. A legfontosabb a rendezettség: a farakás, törmelék, ömlesztett takarmány vagy kutyák, macskák étkei mindig vonzzák a betolakodókat. Érdemes zárható tartályokban, rendben tárolni az élelmet, az épületen pedig megszüntetni a réseket, apró nyílásokat is. Sokan egyáltalán nem gondolnak ilyesmire, de például a horgászok etetésre szánt anyagait is előszeretettel hagyják szabadon a házban, ami pedig vadul vonzza a rágcsálókat: finom kevert mag, ami – ha megadják a módját – illatos is, és jóllakik vele. Vagy az épület fala melletti ágakat sem távolítják el sokan, pedig a rágcsálók imádnak azokon felmászni, mert kevesebb energiabefektetést igényel.

A legviccesebb esetünk akkor történt, amikor valaki a padlásra egy méregdrága ultrahangos riasztót helyezett. Amikor megtaláltuk a vastag porréteg alatt, láttuk, hogy az eszköz teljesen szét volt rágva, a vezetékek apró darabokra szintén – mégis a dugaljban maradt. Egyszóval: életveszélyes volt.

A bolti rágcsálóirtó szerek pedig inkább megelőzésre jók. Otthoni használatra a hatóanyag-tartalmat értelemszerűen alacsonyra szabják ezekben a termékekben, és a szakemberek azok, akik valóban hatékony vegyi anyagokkal dolgozhatnak. – mondja a szakember. Ha már nagyobb mértékű fertőzésről van szó, mindenképpen érdemes szakembert hívni, mert nagyobb tapasztalattal dolgoznak és olyan helyeket is észrevesznek, amikről eszünkbe sem jut, hogy ott egér vagy patkány lehet.

Bár a rajzfilmekben minden egér és patkány jólelkű és vicces, a valóságban jóval több bosszúság és veszély járhat velük. Ezért inkább a megelőzésre fókuszáljunk, hogy még csak be se tudjanak jutni, ne váljanak kényszerű lakótársainkká.

 

