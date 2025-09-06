Magdi anyus és Berényi Miklós nyomában – most beköltözhet az ikonikus lakásba!

Az albérlet kiadó nevű Facebook-csoportban bukkant rá a vaol.hu az ikonikus házra, amely sokaknak a Barátok közt sorozatból lehet ismerős.

Kiadó a Barátok köztből ismert lakás

Forrás: Facebook

A teleregény 1998. október 26-a és 2021. július 17-e között futott az RTL Klubon, s annak idején a legnépszerűbb sorozat volt Magyarországon. Több mint 10 ezer része volt és közel 23 évig ragasztotta a képernyőhöz a rajongótáborát. Részletek a kiadóvá vált lakásról a vaol.hu-n.