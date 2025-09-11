18 perce
Erre jobb felkészülni! Leállás jön hazánk egyik legnagyobb bankjánál
Informatikai fejlesztések miatt kimaradások lesznek Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeténél. A banki leállás ideje alatt többek között az utalások és az internetes vásárlások sem működnek majd.
A bank közleménye szerint a karbantartásra a rendszerfejlesztési munkálatok elvégzése miatt van szükség. Bár a banki leállás csak 14 órát érint, ez az időszak bankszünnapnak minősül, vagyis ügyintézésre, utalásra, vásárlásra nem lesz lehetőség.
Hol és mikor kell banki leállásra számítani?
Hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit az Erste Bank arról, hogy szeptember közepén leállásokra kell számítani számos szolgáltatásban. A szünet ideje alatt, azaz 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között számos funkció teljesen elérhetetlenné válik. Ezek listáját szintén online felületén ismertette a bank:
Nem elérhető szolgáltatások:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása és fogadása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Az Erste Bank továbbá kiemelte, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek. Emellett számos egyéb funkció elérhető marad, mint a készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, a bankkártyaletiltás vagy a mobilegyenleg feltöltésének lehetősége.
