Erre jobb felkészülni! Leállás jön hazánk egyik legnagyobb bankjánál

A bank közleménye szerint a karbantartásra a rendszerfejlesztési munkálatok elvégzése miatt van szükség. Bár a banki leállás csak 14 órát érint, ez az időszak bankszünnapnak minősül, vagyis ügyintézésre, utalásra, vásárlásra nem lesz lehetőség.

A banki leállás sokakat érint.

Fotó: Mix and Match Studio / Forrás: Shutterstock

Hol és mikor kell banki leállásra számítani?

Hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit az Erste Bank arról, hogy szeptember közepén leállásokra kell számítani számos szolgáltatásban. A szünet ideje alatt, azaz 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között számos funkció teljesen elérhetetlenné válik. Ezek listáját szintén online felületén ismertette a bank:

Nem elérhető szolgáltatások:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az Erste Bank továbbá kiemelte, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek. Emellett számos egyéb funkció elérhető marad, mint a készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, a bankkártyaletiltás vagy a mobilegyenleg feltöltésének lehetősége.