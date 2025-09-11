szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Banki leállás

18 perce

Erre jobb felkészülni! Leállás jön hazánk egyik legnagyobb bankjánál

Címkék#bankszünnap#bank#Erste Bank#leállás#internetes vásárlás#bankkártya

Informatikai fejlesztések miatt kimaradások lesznek Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeténél. A banki leállás ideje alatt többek között az utalások és az internetes vásárlások sem működnek majd.

Baranya Bence Botond

A bank közleménye szerint a karbantartásra a rendszerfejlesztési munkálatok elvégzése miatt van szükség. Bár a banki leállás csak 14 órát érint, ez az időszak bankszünnapnak minősül, vagyis ügyintézésre, utalásra, vásárlásra nem lesz lehetőség.

A banki leállás sokakat érint.
A banki leállás sokakat érint.
Fotó: Mix and Match Studio / Forrás:  Shutterstock

Hol és mikor kell banki leállásra számítani?

Hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit az Erste Bank arról, hogy szeptember közepén leállásokra kell számítani számos szolgáltatásban. A szünet ideje alatt, azaz 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között számos funkció teljesen elérhetetlenné válik. Ezek listáját szintén online felületén ismertette a bank:

Nem elérhető szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az Erste Bank továbbá kiemelte, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek. Emellett számos egyéb funkció elérhető marad, mint a készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, a bankkártyaletiltás vagy a mobilegyenleg feltöltésének lehetősége.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu