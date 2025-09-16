Világsztárokat utasítottak maguk mögé – Azahriah és DESH tarolt 2024-ben

Azahriah és DESH kirobbanthatatlanul ott trónolnak a legnépszerűbb előadók között, közös slágerük, a PANNONIA pedig 2024 abszolút győztese lett, amely jelenleg közel 45 milliós megtekintésnél jár – írja az NMHH friss közleményében.

A YouTube-on egyetlen világsztár sem fért be a hazai top20-ba, ahol DESH és Azahriah összesen több százmilliós nézettséggel söpörtek be mindent.

Forrás: Azahriah Instagram

Azahriah és DESH még mindig csúcsokat döntenek

Míg a Spotify világranglistáját Carpenter és Eilish uralta, itthon a magyar énekesek vitték a prímet. A YouTube-on pedig egyetlen világsztár sem fért be a hazai top20-ba, ahol DESH és Azahriah összesen több százmilliós nézettséggel söpört be mindent. DESH szólóban összesen 305 millió, Azahriah pedig 277 millió megtekintést ért el.

Azahriah 2023-ban, adott telt házas koncertet a Zalaegerszegi Sörfesztiválon, amely sokak számára nyújtott felejthetetlen élményt.

Érdekesség, hogy bár az interneten hatalmas siker övezi a fiatal magyar zenészeket, a rádiókban jóval ritkábban hallhatók. Azahriah például 61 millió online lejátszás után mindössze 16 ezer alkalommal került adásba 144 hazai rádióban.

A külföldi előadók közül a Spotify magyarországi közönségkedvence Billie Eilish volt: az amerikai énekesnő dalait a hazai felhasználók több mint 11 és fél milliószor játszották le, míg a YouTube itthoni közönsége a nem magyar előadók közül Eminem dalait hallgatta meg a legtöbbször – mintegy 38 és fél millió alkalommal. Az ország kedvenc külföldi slágere Spotify-on Artemas „I like the way you kiss me” című dala volt több mint 7 millió lejátszással, míg a YouTube-on csaknem 16 és fél millió megtekintéssel a Disturbed együttes „The Sound of Silence” című szerzeménye lett a listavezető külföldi sláger.

A számokból úgy tűnik: a magyarok zenei ízlése egyre inkább a hazai előadókat támogatja – és úgy fest, a világsztároknak is komoly versenytársakkal kell számolniuk a Kárpát-medencében.

Ezt olvasta már?