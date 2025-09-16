Súlyos bírság, mérgező füst – erre számítson, aki avart éget

Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen kezdenek neki a kertek rendbetételének: metszés, lombgereblyézés, gallygyűjtés – és persze ott a kérdés, mi legyen a felhalmozódott zöldhulladékkal? Sokan még mindig a gyorsnak tűnő megoldást, az égetést választják, ám ez nemcsak környezetkárosító, hanem szabályszegés esetén súlyos bírságot is vonhat maga után, nem beszélve az avarégetés veszélyeiről.

Az avarégetés veszélyeire is gondoljunk, mielőtt fellobbantjuk a lángot

Forrás: Getty Images

Melyek az avarégetés veszélyei?

A látszólag ártalmatlan füstölgés komoly következményekkel járhat:

Tűzveszély : a szél pillanatok alatt továbbviheti a lángokat, így könnyen lángba borulhat egy melléképület vagy akár egy egész erdőszél.

Egészségkárosító hatás : az avar égésekor mérgező anyagok szabadulnak fel, amelyek különösen a gyerekek, idősek és légúti betegségekkel élők számára veszélyesek.

Természetpusztítás: a kupacban gyakran sünök, rovarok és más apró élőlények bújnak meg. Az égetéssel nemcsak fészkeik, hanem maguk az állatok is elpusztulhatnak.

Mi a helyzet Keszthelyen? A keszthelyi önkormányzat egyértelműen szabályozza az avar és kerti hulladék égetését, tájékoztatta lapunkat a város jegyzője, Gábor Hajnalka.

A 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet szerint: Belterületen tilos az avar és kerti hulladék égetése – itt tehát csak a komposztálás vagy a zöldhulladék elszállítása jöhet szóba.

az avar és kerti hulladék égetése – itt tehát csak a komposztálás vagy a zöldhulladék elszállítása jöhet szóba. Külterületen október 1. és április 30. között engedélyezett az égetés, de kizárólag délelőtt 10 és délután 17 óra között , egyszerre legfeljebb 1 köbméter mennyiségben.

október 1. és április 30. között engedélyezett az égetés, de kizárólag , egyszerre legfeljebb mennyiségben. Az égetésnek szigorú biztonsági feltételei vannak: megfelelően kialakított helyen, őrizet mellett, és úgy, hogy ne veszélyeztesse a környezetet vagy a vagyonbiztonságot.

Tilos minden háztartási, ipari vagy veszélyes hulladék égetése – vagyis csak száraz növényi részek kerülhetnek a tűzre.

Mit tehetünk égetés helyett?

A környezetbarát megoldások nemcsak szabályosak, hanem hosszú távon a kertünk egészségét is szolgálják: