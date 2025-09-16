24 perce
Súlyos bírság, mérgező füst – erre számítson, aki avart éget
Ősszel sok kertben megkezdődik a nagytakarítás, de nem mindegy, hogyan szabadulunk meg a zöldhulladéktól. Az avarégetés veszélyei közé tartozik, hogy fenyegeti a környezetet és az egészségünket, és komoly bírságot is vonhat maga után. Keszthelyen ráadásul szigorú szabályok határozzák meg, mikor, hol és hogyan lehet tüzet gyújtani.
Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen kezdenek neki a kertek rendbetételének: metszés, lombgereblyézés, gallygyűjtés – és persze ott a kérdés, mi legyen a felhalmozódott zöldhulladékkal? Sokan még mindig a gyorsnak tűnő megoldást, az égetést választják, ám ez nemcsak környezetkárosító, hanem szabályszegés esetén súlyos bírságot is vonhat maga után, nem beszélve az avarégetés veszélyeiről.
Melyek az avarégetés veszélyei?
A látszólag ártalmatlan füstölgés komoly következményekkel járhat:
- Tűzveszély: a szél pillanatok alatt továbbviheti a lángokat, így könnyen lángba borulhat egy melléképület vagy akár egy egész erdőszél.
- Egészségkárosító hatás: az avar égésekor mérgező anyagok szabadulnak fel, amelyek különösen a gyerekek, idősek és légúti betegségekkel élők számára veszélyesek.
- Természetpusztítás: a kupacban gyakran sünök, rovarok és más apró élőlények bújnak meg. Az égetéssel nemcsak fészkeik, hanem maguk az állatok is elpusztulhatnak.
Mi a helyzet Keszthelyen?
A keszthelyi önkormányzat egyértelműen szabályozza az avar és kerti hulladék égetését, tájékoztatta lapunkat a város jegyzője, Gábor Hajnalka.
A 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet szerint:
- Belterületen tilos az avar és kerti hulladék égetése – itt tehát csak a komposztálás vagy a zöldhulladék elszállítása jöhet szóba.
- Külterületen október 1. és április 30. között engedélyezett az égetés, de kizárólag délelőtt 10 és délután 17 óra között, egyszerre legfeljebb 1 köbméter mennyiségben.
- Az égetésnek szigorú biztonsági feltételei vannak: megfelelően kialakított helyen, őrizet mellett, és úgy, hogy ne veszélyeztesse a környezetet vagy a vagyonbiztonságot.
- Tilos minden háztartási, ipari vagy veszélyes hulladék égetése – vagyis csak száraz növényi részek kerülhetnek a tűzre.
Mit tehetünk égetés helyett?
A környezetbarát megoldások nemcsak szabályosak, hanem hosszú távon a kertünk egészségét is szolgálják:
- Komposztálás: a lehullott levelekből humusz készül, amely tápanyagot ad a talajnak.
- Talajtakarás: a szétterített levelek védik a talajt a kiszáradástól és a gyomok elszaporodásától.
- Sünlak kialakítása: avarkupacokból természetes menedéket készíthetünk a kisállatoknak.
- Zöldhulladék-gyűjtés: a helyi biokukák és elszállítási rendszerek gondoskodnak a hulladék további feldolgozásáról.
Avarégetés helyett zöld megoldások – Keszthelyen és környékén is
Az avarégetés régi szokás, de ma már egyre több veszélyt és hátrányt hordoz. Keszthelyen belterületen tilos, külterületen pedig csak szigorú szabályok mellett engedélyezett. Sokkal biztonságosabb és környezetkímélőbb megoldás a komposztálás, a talajtakarás vagy a zöldhulladék elszállíttatása.
Az őszi kertgondozás tehát nemcsak arról szól, hogy rend legyen az udvaron, hanem arról is, hogy felelősen gondoljunk a környezetünkre, a levegő tisztaságára és azokra az apró élőlényekre, akiknek az avar az otthont jelenti.