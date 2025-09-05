Ha valaki idén nyáron a Balaton környékén töltött némi időt, valószínűleg találkozott velük: zizgő, csapatokban megjelenő, halvány szürkés-vöröses kis rovarokkal, amelyek hirtelen ellepték a part menti területeket. Az árvaszúnyogok nyári inváziója sokak számára igazi próbát jelentett: szabadtéri étkezések, séták, kerti programok mind nehezebben élvezhetők voltak a rovarok tömegétől. De vajon tényleg szükséges lenne irtani őket? A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakértői egyértelmű választ adnak: nem.

Az árvaszúnyogok nyári inváziója: kellemetlenség vagy értékes ökoszisztéma-szolgáltató?

Fotó: Pezzetta Umberto

Árvaszúnyogok nyári inváziója

Az árvaszúnyogok, vagy tudományos nevükön Chironomidae, világszerte elterjedt rovarok, amelyeknek kulcsszerepük van a vizes élőhelyek működésében. Lárváik a tómeder üledékében élnek, lebontják a szerves anyagokat, oxigénnel dúsítják az üledéket, és segítik a tápanyagok körforgását. Amikor kifejlődnek és elrepülnek, nitrogént és foszfort távolítanak el a vízből, hozzájárulva a tavak öntisztulásához.

De a legfontosabb, hogy táplálékot jelentenek számos más állatnak: halaknak, madaraknak, denevéreknek és különféle rovaroknak. Eltűnésük láncreakciót indítana el a táplálékláncban, ami hosszú távon az ökoszisztéma stabilitását is veszélyeztetné.

Egészségügyi kockázat? Nem fenyeget

Sokakban felmerül a kérdés, hogy az árvaszúnyogok veszélyesek-e az emberre. A jó hír: nem csípnek, és közvetlen egészségügyi kockázatot nem jelentenek. Ritkán előfordulhatnak enyhe allergiás reakciók belélegzésük során, de epidemiológiai szempontból nem tekinthetők veszélyesnek.

Jogilag sem „kártevők” Magyarországon az árvaszúnyogok nem számítanak kártevőnek, így semmilyen jogi engedély nincs az irtásukra. A kártevőirtásra vonatkozó szabályok csak olyan fajokra vonatkoznak, amelyek egészségügyi, mezőgazdasági vagy gazdasági kárt okoznak – az árvaszúnyogok egyik kategóriába sem tartoznak.

Miért ne próbálkozzunk gyérítéssel?

A kémiai vagy biológiai gyérítés nemcsak az árvaszúnyogokat pusztítaná el, hanem más, ökológiailag fontos vízi élőlényeket is. A táplálékláncban betöltött szerepük miatt eltűnésük komoly következményekkel járna: kevesebb táplálék jutna a halaknak, madaraknak, denevéreknek, ami az egész ökoszisztéma működését felborítaná. Rövid távon kellemetlenséget csökkentenénk, hosszú távon viszont több problémát idéznénk elő.