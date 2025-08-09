Hatékony recept a kánikula túlélésére a strand – A Zalakarosi Fürdő strandja megtelt a rekkenő hőségben (galéria, videó)

Ismét berobbant a kánikula, ennek nyaralók, strandüzemeltetők egyaránt örülnek. Már csak azért is, mert a biztató júniusi kezdés után a hektikus július sok nyaraló és fürdőüzemeltető várakozásait múlta alul. A Zalakarosi Fürdő strandja is benépesült az időjárás melegedésével egyidejűleg. Rengeteg kisgyermekes családdal, vidám baráti társaságokkal, sok cseh és német ajkú vendéggel találkoztunk, akik szemmel láthatóan örültek, hogy ismét ezerrel ontja sugarait a Nap.

A Zalakarosi Fürdőn strandjának adrenalin csúszdaparkja töretlen népszerűségnek örvend idén is. Merészek és kevésbé bátrak is belevághatnak a csúszdázásba.

Fotó: Strobl Gábor

A Zalakarosi Fürdő strandja a kánikulában sokak szerint a legjobb választás

- Abban bízunk, hogy most, augusztusban új szezont nyithatunk - fogalmaz a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor, rögtön meg is magyarázva az elsőre meghökkentőnek tűnő mondatot. - Ha sarkosan fogalmazok, akkor azt kell mondanom: azt az előnyt, amit júniusban a strandi vendégforgalom terén szereztünk, a július elvitte. Augusztus első hétvégéje sem alakult jól, de most nagyon reménykedünk, bízunk abban, hogy a jó Isten és minden égiek most már velünk lesznek. Úgy gondolom, ezt az országban most minden strand üzemeltetője, fenntartója így érzi.

Végh Andor hangsúlyozza: a periodikusság erősen befolyásolja a mindenkori strandi szezont, és bár a Zalakarosi Fürdő beltéri egységekkel is rendelkezik, ami rossz időben komoly mentőöv lehet, a befogadóképesség véges.

Rengeteg attrakció várja a medencékben is a gyerekeket, itt aztán kipróbálhatnak erőt, ügyességet! Fotó: Strobl Gábor

A rossz időre is van megoldás

- Sokszor mondják, hogy jó nekünk, mert ha a Balatonnál rossz az idő, mindenki hozzánk jön, itt generálva forgalmat. Ez részben igaz, ám a 14 hektáros strandi területünkkel a belső egységeink nem tudnak versenyezni, a kapacitás itt véges - mondta. - Hétvégeként sokszor volt ezen a nyáron rossz idő, ugyanakkor azokon a napokon, amikor minden a strandolásnak kedvezett, a tavalyi évhez képest nagyobb forgalmat tapasztalhattunk a Zalakarosi Fürdőn, a szállodákból érkező vendégek esetében tapasztaltunk minimális visszaesést júliusban.

Önfeledt pancsolás, egy jó haver, egy finom fagyi - mi kellhet még egy boldog nyári kikapcsolódáshoz? Fotó: Strobl Gábor

A fürdő tavalyi jegyárakkal dolgozik ebben az évben is, az attrakciókat tekintve azonban az eddig megszokottnál többet nyújtanak.

A felfújható akadálypályát például három elemmel bővítették, és több tematikus napot tartanak, melyek meglehetősen népszerűek a vendégek körében. Sok a zenés program, ott jártunkkor éppen