1 órája
Hatékony recept a kánikula túlélésére a strand – A Zalakarosi Fürdő strandja megtelt a rekkenő hőségben (galéria, videó)
A kánikula ismét velünk van, de könnyen átvészelhető. A Zalakarosi Fürdő strandja sokak szerint a legjobb recept a hőség ellen.
Ismét berobbant a kánikula, ennek nyaralók, strandüzemeltetők egyaránt örülnek. Már csak azért is, mert a biztató júniusi kezdés után a hektikus július sok nyaraló és fürdőüzemeltető várakozásait múlta alul. A Zalakarosi Fürdő strandja is benépesült az időjárás melegedésével egyidejűleg. Rengeteg kisgyermekes családdal, vidám baráti társaságokkal, sok cseh és német ajkú vendéggel találkoztunk, akik szemmel láthatóan örültek, hogy ismét ezerrel ontja sugarait a Nap.
A Zalakarosi Fürdő strandja a kánikulában sokak szerint a legjobb választás
- Abban bízunk, hogy most, augusztusban új szezont nyithatunk - fogalmaz a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor, rögtön meg is magyarázva az elsőre meghökkentőnek tűnő mondatot. - Ha sarkosan fogalmazok, akkor azt kell mondanom: azt az előnyt, amit júniusban a strandi vendégforgalom terén szereztünk, a július elvitte. Augusztus első hétvégéje sem alakult jól, de most nagyon reménykedünk, bízunk abban, hogy a jó Isten és minden égiek most már velünk lesznek. Úgy gondolom, ezt az országban most minden strand üzemeltetője, fenntartója így érzi.
Végh Andor hangsúlyozza: a periodikusság erősen befolyásolja a mindenkori strandi szezont, és bár a Zalakarosi Fürdő beltéri egységekkel is rendelkezik, ami rossz időben komoly mentőöv lehet, a befogadóképesség véges.
A rossz időre is van megoldás
- Sokszor mondják, hogy jó nekünk, mert ha a Balatonnál rossz az idő, mindenki hozzánk jön, itt generálva forgalmat. Ez részben igaz, ám a 14 hektáros strandi területünkkel a belső egységeink nem tudnak versenyezni, a kapacitás itt véges - mondta. - Hétvégeként sokszor volt ezen a nyáron rossz idő, ugyanakkor azokon a napokon, amikor minden a strandolásnak kedvezett, a tavalyi évhez képest nagyobb forgalmat tapasztalhattunk a Zalakarosi Fürdőn, a szállodákból érkező vendégek esetében tapasztaltunk minimális visszaesést júliusban.
A fürdő tavalyi jegyárakkal dolgozik ebben az évben is, az attrakciókat tekintve azonban az eddig megszokottnál többet nyújtanak.
A felfújható akadálypályát például három elemmel bővítették, és több tematikus napot tartanak, melyek meglehetősen népszerűek a vendégek körében. Sok a zenés program, ott jártunkkor éppen
- DJ szórakoztatott az élménymedencénél, de volt már
- harmonika show és
- fúvószenekari előadás is, legutóbb pedig a
- Parno Graszt zenélt a strand közönségének, akik a fürdőbelépőjegy megvásárlásával részesülhettek a koncertélményben.
Életképek a zalakarosi strandrólFotók: Antal Anita
A legnépszerűbb továbbra is a strandolók körében az adrenalin csúszdapark, ahol a merészek és a kevésbé bátrak is kipróbálhatják magukat. A strand teljes kapacitással és szolgáltatással nyár végéig vár mindenkit, leginkább magát a Napot.