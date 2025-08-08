augusztus 8., péntek

Poharat fel, gondokat le!

1 órája

Ez volt ám a nagy koccintás! Mutatjuk, melyik lett a zalai város bora (galéria)

Címkék#Nektár#Zalakaros Város Bora#Dóka Éva

Közel három évtizede rendszeresen megünneplik a borászat és szőlőtermesztés hagyományait. Idén is átadták a Zalakaros Város Bora címet.

Antal Anita

A zalaszentgróti Dóka Éva pincészet és borászat 2024-es évjáratú fehér Nektár bora nyerte el az idei évi Zalakaros Város Bora címet. Az ezzel járó oklevelet és serleget a Zalakarosi Borfesztivál megnyitó ünnepségén adta át Czirákiné Pakulár Judit, a város polgármestere Dóka Éva borásznak.

Zalakaros Város Bora
Zalakaros Város Bora idén a Dóka-pincészet Nektár bora lett, a címhez Czirákiné Pakulár Judit polgármester (balról) gratulált  Dóka Éva borásznak.
Fotó: Strobl Gábor

Zalakaros Város Bora idén a zalaszentgróti Dóka-pincészetből került ki

A város borát Bertók Dávid református lelkész és Fodor Balázs diakónus meg is áldotta, és ahogy az ilyenkor illik és szokás: a borral koccintottak is, de nem akárhogyan. Zalakaros idén is benevezett a borvidékek népszerűsítését célzó Nagy Koccintás versenybe, így a Nektárral minden megnyitón jelenlévőt szívesen kínáltak, és aki vállalta, az a Karos Korzó nagyszínpada előtti téren poháremeléssel, koccintással csatlakozhatott a versengéshez.
A bor népszerűsítése különösen fontos ma - hangsúlyozta megnyitójában dr. Brazsil József, a Da Bibere lovagrend nagymestere -, hiszen nemcsak a borfogyasztás szorult vissza jelentősen hazánkban, hanem a borok értéke, megbecsültsége is.

Zalakaros Város Bora
A bornapok megnyitójának résztvevői koccintottak az okleveles borral, benevezve egyúttal a Nagy Koccintás versenybe. Fotó: Strobl Gábor

A Nagy Koccintás versenybe is neveztek

Czirákiné Pakulár Judit arról szólt, hogy Zalakaroson nagy hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, borkészítésnek, így a víz mellett a bor is fontos vonzereje a városnak.
- Sok rendezvényt fűzünk fel a szőlőtermesztésünk hagyományaira, 

  • az Orbán-nap, 
  • a Fröccsfutás, 
  • a közel harminc esztendős borfesztivál és
  • a szüreti felvonulásunk is 

ezen hagyományokat gazdagítja, ugyanakkor a közös koccintások, boros baráti  beszélgetések összekötnek mindannyiunkat - mondta.
A bor mellé zene és boros nóták is dukálnak, ezekben itt sem volt hiány: a zalakarosi Dalárda-Vegyeskar és a Zalamerenyei Népdalkör ezekből adott ízelítőt. A bornapok vasárnapig folytatódnak a fürdővárosban.

Zalakaros Város Bora, bornapok megnyitó

Fotók: Antal Anita

 

