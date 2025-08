Kavarták, sütötték, kínálták – Így éltették a zalai prószát a kis falu fesztiválján (galéria, videó)

Prószafesztivál márpedig nem létezhet egy kis versengés nélkül. A szervező milejszegi önkormányzat ezúttal is meghirdette, amelyen nyolc csapat versengett egymással. A zalai prósza már otthon is többféle változatban készül, így nem kizárólag reszelt krumpli az alapja, hanem például cukkini kaporral, amelyből több csapat is sütött. A Csonkahegyháti Retró Tánckar is készített ilyent, a simát pedig kolozsvári szalonna darabokkal bolondította meg. Volt, aki követte a hagyományát, mint a babosdöbrétei Babosi Arany Csajok, akik házi tejből érlelt aludttejjel keverték össze a krumplit.

A Milejszegi Prószafesztiválon a zalai prósza játszott főszerepet. Képünkön a dobronhegyi csapat: Horváth-Sebestyén Ildikó, Kustánné Németh Erzsébet, Mészáros Bernadett, Dr. Kustánné dr. Fodor Barbara, Németh Ágnes és Pataki-Simon Zsuzsanna

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Zalai prósza – még miből lehet?

A dobronhegyi Falusi Baráti Társulat Prószakommandó csapata reszelt káposztából is készített prószát. Sült tarját is sütöttek, amit a hagyományos mellé kínáltak. A milejszegi Erdő Kincsei csapat vargányából, galambicából és rókagombából készült gombás tölteléket adott hozzá. A kustánszegi Norbi és Angyalai reszelt sajtot is tettek a tésztába, a prószát többek között kapros görög joghurttal, és kolbászos, sonkás feltéttel kínálták. Minden csapat kitett magáért, így a Nova Hivatal, a Novai Horgászegyesület, valamint a milejszegiekből, nagylengyeliekből és zalaegerszegiekből álló Ropógos rokonok is.

Munkában a zsűri három tagja: Horváth Mária mesterszakács, Pörzséné Devecz Sarolta prószakirályné és Vigh László országgyűlési képviselő

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Akik nélkül nincs prószafesztivál

Minden csapatot köszönet illet, ahogy a milejszegi önkéntes hölgyeket is. Ők gondoskodnak a vendéglátásról, egész nap sütik a prószát a vendégeknek, nélkülük nem is lenne prószafesztivál, mondta Tráj Anita, Milejszeg polgármestere. Vigh László országgyűlési képviselő dicsérte a szervezők munkáját. Mint mondta, Milejszeg hagyományt teremtett a prószafesztivállal. A környéken híre van a kis falu rendezvényének, amely ételkínálatával és programjaival ismét több száz embert vonzott.

Bírálatra várnak a csonkahegyhátiak, balról Horváthné Hollósi Katalin, Musza Marianna, Simon Tiborné és Kocsis Ferencné Anikó

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Íme a végeredmény

Bizony nem volt könnyű dolga a zsűrinek, amelyben Vigh László is helyet foglalt Horváth Mária mesterszakács, Pörzséné Devecz Sarolta prószakirályné, valamint Farkas Ármin, Milejszeg jegyzője mellett. Íme a végeredmény. I. Hely: Retró Tánckar Csonkahegyhát, II. Hely: Norbi és Angyalai Kustánszeg, III. Hely: Ropogós rokonok.