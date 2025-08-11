1 órája
Olvasóink kimondták: ezek a TOP fagyizók Zalában
A héten foglalkoztunk már a zalai fagyizókkal. Akkor a Google nyilvános értékeléseire hagyatkozva szemléztük, hogy melyek a legjobb zalai fagyizók. Cikkünkhöz a zaol.hu közösségi oldalán több mint 250 hozzászólás érkezett, olvasóink is véleményt formáltak, hogy szerintük melyek a TOP zalai fagyizók. Lássuk az eredményt!
A vendégek véleménye szerint, a Google nyilvános értékeléseire hagyatkozva a legjobb zalai fagyizókat itt tekintheti meg. A kommentek alapján vannak átfedések.
A legjobb zalai fagyizók olvasóink szerint
A közösségi oldalunkra érkező hozzászólások alapján a vendégek véleménye szerint az abszolút favorit a Puncs Fagyizó (Nagykanizsa). A kiskanizsai családi fagylaltozó sokak szerint a legjobb „minden téren”. Mellette sokan szavaztak Jakabfi Dávid fagylaltjára és a FagyÍZz Fagyizóra és finomságaikra is, valamint az Ági Fagyizóra is, mindhárom Nagykanizsán található. Mellettük alig lemaradva a Bodza Fagyizó és a DaCrema Fagyizó, mindkettő szintén Nagykanizsán.
A hozzászólásokból kiderült, hogy népszerű még a Bringatanya Gyenesdiáson, a Gerő Cukrászda, a Szilágyi Cukrászda fagylaltjai Zalakaroson, Keszthelyen a Jordanics Cukrászda, illetve a Lévai Caffe&Eis Lentiben, a Kócsag Sütibolt Keszthelyen, de több szavazatot kapott még a nemrégiben nyílt Megálló fagyizó Rédicsen.
