Zaklatnak a buli után? Adunk pár tippet, hogyan juthatsz haza éjszaka nőként biztonságban
Neked is beszóltak, vagy utánad fütyültek már nyári buliból hazafelé? Lehet, hogy követtek is, vagy kellemetlen helyzetbe kerültél egy ismerkedési kísérletben? Nőként egyedül a sötét éjszakában veszélyes lehet, előfordulhatnak utcai zaklatások. Senki se essen kétségbe, itt vannak a nyári tippek nőknek az éjszakai hazajutáshoz.
A nyár a szabadság, a baráti találkozók és a fesztiválok időszaka, azonban a késő esti hazajutás a nők számára veszélyeket is rejthet. Ezekben a hónapokban, amikor a meleg idő miatt lengébb öltözetet viselünk, gyakoribbá válhatnak az utcai zaklatások – írja közleményében az Avon. Néhány tudatos lépéssel viszont sokat tehetünk a biztonságunk érdekében.
Zaklatások, erőszak a nők ellen
Az Európai Tanács adatai szerint minden harmadik nő élt már át fizikai vagy szexuális erőszakot, az uniós országokban élő 15 év feletti nők 45–55%-a pedig már tapasztalt szexuális zaklatást. Ennek elkerülésére készüljünk fel, tudatosabban szervezzük az esti időtöltéseket. A tudatos tervezés nem a félelemről szól, hanem a magabiztosság és a biztonság erősítéséről.
Tippek nőknek a biztonságos hazajutáshoz
Az alábbi tippek megfontolása és alkalmazása hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári esték ne csak pozitívan kezdődjenek, hanem kellemesen is fejeződjenek be:
- Ne induljunk haza egyedül! Ha tehetjük, kérjünk kíséretet baráttól, ismerőstől, vagy várjuk meg egymást a buli végén.
- Maradjunk telefonos kapcsolatban! Hívjunk fel valakit hazafelé, és maradjunk vonalban az út alatt. Ha erre nincs lehetőségünk, az is segíthet, ha legalább úgy teszünk, mintha beszélnénk valakivel telefonon.
- Hívjuk segítségül a Hazakísérő Telefont! Ha bizonytalannak érezzük a hazajutást vagy félünk, a Hazakísérő Telefont felkeresve az operátor a telefon túlvégéről egészen az otthonunkig kísér minket. A telefonszámukat érdemes már a programunk előtt elmenteni a névjegyzékünkbe.
- Használjunk helymegosztó funkciókat! Sokat segíthet, ha egy mobiltelefon alkalmazáson keresztül megosztjuk az élő helyzetünket egy megbízható ismerőssel.
- Válasszunk biztonságos útvonalat! Kerüljük a sötét, elhagyatott utcákat, parkokat, aluljárókat, inkább hosszabb, de forgalmasabb úton menjünk.
- Használjunk megbízható közlekedési módot! Válasszunk hivatalos taxiszolgálatot, használjuk a tömegközlekedést, és semmiképp ne szálljunk be idegen személy autójába.
- Legyen nálunk figyelemelterelő eszköz! Egy személyi riasztó vagy egy síp is nagy segítséget jelenthet az elterelésben: kis eszközök, de vészhelyzetben sokat számíthatnak.
- Figyeljünk a környezetünkre! Ha úgy érezzük, hogy követnek minket vagy valami szokatlant tapasztalunk, ne féljünk segítséget kérni vagy bemenni egy nyitva tartó helyre.
