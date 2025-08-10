Zaklatnak a buli után? Adunk pár tippet, hogyan juthatsz haza éjszaka nőként biztonságban

A nyár a szabadság, a baráti találkozók és a fesztiválok időszaka, azonban a késő esti hazajutás a nők számára veszélyeket is rejthet. Ezekben a hónapokban, amikor a meleg idő miatt lengébb öltözetet viselünk, gyakoribbá válhatnak az utcai zaklatások – írja közleményében az Avon. Néhány tudatos lépéssel viszont sokat tehetünk a biztonságunk érdekében.

Nyáron gyakoribbá válhatnak az utcai zaklatások a nők ellen, főként a bulikból hazafele menet

Illusztráció: Shutterstock, bbernard

Zaklatások, erőszak a nők ellen

Az Európai Tanács adatai szerint minden harmadik nő élt már át fizikai vagy szexuális erőszakot, az uniós országokban élő 15 év feletti nők 45–55%-a pedig már tapasztalt szexuális zaklatást. Ennek elkerülésére készüljünk fel, tudatosabban szervezzük az esti időtöltéseket. A tudatos tervezés nem a félelemről szól, hanem a magabiztosság és a biztonság erősítéséről.

Tippek nőknek a biztonságos hazajutáshoz

Az alábbi tippek megfontolása és alkalmazása hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári esték ne csak pozitívan kezdődjenek, hanem kellemesen is fejeződjenek be: