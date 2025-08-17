augusztus 17., vasárnap

Hoppá!

1 órája

Negyven csirke bánta az erősködést – bedurrant a tesztoszteron a Balatonnál

Hat ország tíz erős embere küzdött a Water Giants versenyen Balatonlellén, de ezúttal nem csak a szárazföldön, hanem a vízben is tanúbizonyságot tettek rátermettségükről. 

Zaol.hu
A balatonlellei erőpróba után 40 grillcsirke fogyott el. 

A Premium Strongman League hetedik fordulójában minden volt, ami földi halandót simán kikészítene. Persze, nemcsak a Balatonban, hanem a parton is durvultak: kőgolyókkal "bűvészkedtek", rönköket emeltek, hordókat cipeltek s autókat tartottak, csak úgy, szinte lazán. A látványos erőpróbát Juhász Péter, Magyarország legerősebb embere nyerte. A legnagyobb vesztesek pedig a csirkék voltak: a tíz hérosz negyvenet fogyasztott el, grillezve.

A beszámoló a sonline.hu-n olvasható. 

 

