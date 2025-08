"Azért él, hogy fessen" - a Balaton festője visszatért Zalába (galéria)

A gyenesdiási kiállítás szeptemberig látogatható

Szakralitás, mitológia, mesék – Vollein Ferenc művészete kulturális kincsesbánya

A Színek az égből című tárlat különlegessége, hogy a bibliai és szentéletrajzi ihletésű művek mellett megjelennek a balatoni mondák, görög mitológiai alakok, sőt magyar irodalomtörténeti figurák is. Szent Imre, Szent István, Szent Márton alakjai ugyanúgy helyet kap, mint Helka és Kelén, vagy éppen a pipacsmezőn pihenő balatoni Vénusz.

– Vollein Ferenc művészete külön világot tár elénk: ahol egyházi és világi ihletés, mese és történelem, táj és lélek összeér. Ez nem más, mint a művészet teljessége – mondta megnyitójában Szemes Péter.

A toszkán és mediterrán tájak – magyar ecsettel

A fiatal festő az elmúlt évek során több tanulmányutat is tett Itáliában és Görögországban. Ennek gyümölcse két markáns sorozat lett: a Toszkán képeslapok és az Amalfi-parti gyöngyszemek. Ezeken a vásznakon nemcsak a tájak szépsége, hanem az ott élő emberek életszeretete, az épített és természeti világ harmóniája is visszaköszön.

Az egyik friss munka, a Platamon esti képe már a görög témák bővülését jelzi – talán egy újabb ciklus kezdete. – Ez az új irányvonal azt mutatja: Vollein Ferenc folyamatosan fejlődik, tanul, megújul – ahogy a természet is újra és újra életet fakaszt a balatoni rügyekben, ahogy ő megfestette – fogalmazott Szemes Péter.

A fiatal festő az elmúlt évek során több tanulmányutat is tett Itáliában és Görögországban

Az alkotó önmaga is a képek részévé válik

A tárlat egyik különlegessége egy új önarckép, amelyben a festő arcán az a fiatalos derű tükröződik, amely képeit is áthatja. Ez a derű, az alkotás öröme és a hittel átszőtt látásmód teszi Vollein Ferenc művészetét egyedivé.

– Csak ezt a derűt őrizze meg sokáig – maga és mindannyiunk örömére. Mert ez az igazi művészet forrása – zárta gondolatait Szemes Péter. Majd hozzátette: – Nem feledve Egry József szavait sem: Az isteni ajándékok közt is csak a művészet maradandó.

A gyenesdiási kiállítás szeptemberig látogatható, és nemcsak egy ifjú tehetség munkáit mutatja be, hanem egy egész világot: a hit, a táj, a történelem, a mese és a szépség egységét.