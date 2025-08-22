augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugat-balatoni segítség

1 órája

Viharos szél és sodródó SUP-os a Balatonon – életmentő profizmus a vízen

Címkék#Készenléti Rendőrség#Balaton#vízimentő

Szombaton késő délután a Balaton hullámai hirtelen viharossá váltak, és több SUP-os sodródott bajba az erős északi szélben. A keszthelyi vízimentő csapat azonnal a helyszínre indult, hogy biztonságba helyezze a sportolókat.

Mészáros Annarózsa

Szombaton késő délután a Balaton vize hirtelen harcias arcát mutatta: erős északi szél csapott le a vízre, és több SUP-os, valamint vitorlás került bajba. A viharos hullámok nem válogattak, és a nyugati medencében egyszerre kellett a rendőr- és mentőmotorcsónakoknak beavatkozniuk, s szükség volt a vízimentőkre.

Viharos szél és sodródó SUP-os a Balatonon – gyorsan reagáltak a vízimentők
Viharos szél és sodródó SUP-os a Balatonon – gyorsan reagáltak a vízimentők
Forrás: Készenléti Rendőrség

A vízimentők mindig éberek

A Vonyarcvashegyi Vízisípályánál szolgálatot teljesítőket riasztották: a rendelkezésre álló motorcsónakok már más mentésekben voltak, ezért a gyors reagálás kulcsfontosságúvá vált. Amint szabad volt a hajó, rögtön a szigligeti öböl felé indultak, hogy segítsenek egy sodródó SUP-oson.

A kétfős személyzet, Ősze Dominik, a vonyarci vízisípálya tapasztalt hajóvezetője és Puskás Ádám, a Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület tagja villámgyorsan a helyszínre ért. Mielőtt a hajó kiért volna, a Készenléti Rendőrség helikoptere körözött a víz felett, és folyamatosan jelezte a mentésre váró sportoló pontos pozícióját.

A hajó kiérkezését követően a bajba jutott embert és felszerelését biztonságosan a motorcsónakba emelték, majd a balatongyöröki strandra vitték. A gyors és koordinált akció ismét bizonyította, hogy a Balaton mentőhálózata bármikor képes hatékonyan reagálni, ha a víz hirtelen haragját tapasztalják a sportolók.

A keszthelyi vízimentők láthatóak a Készenléti Rendőrség felvételein akció közben:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu