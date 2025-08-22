Viharos szél és sodródó SUP-os a Balatonon – életmentő profizmus a vízen

Szombaton késő délután a Balaton vize hirtelen harcias arcát mutatta: erős északi szél csapott le a vízre, és több SUP-os, valamint vitorlás került bajba. A viharos hullámok nem válogattak, és a nyugati medencében egyszerre kellett a rendőr- és mentőmotorcsónakoknak beavatkozniuk, s szükség volt a vízimentőkre.

Viharos szél és sodródó SUP-os a Balatonon – gyorsan reagáltak a vízimentők

Forrás: Készenléti Rendőrség

A vízimentők mindig éberek

A Vonyarcvashegyi Vízisípályánál üzemeltetőit riasztották, mert a Vízirendészet és a VÍzimentők rendelkezésre álló motorcsónakjai már más mentésekben voltak, ezért a gyors reagálás kulcsfontosságúvá vált. A Vízisípálya hajója szabad volt, így rögtön a szigligeti öböl felé indultak, hogy segítsenek egy sodródó SUP-oson.

A kétfős személyzet, Ősze Dominik, a vonyarci vízisípálya tapasztalt hajóvezetője és Puskás Ádám, a Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület tagja villámgyorsan a helyszínre ért. Mielőtt a hajó kiért volna, a Készenléti Rendőrség helikoptere körözött a víz felett, és folyamatosan jelezte a mentésre váró sportoló pontos pozícióját.

A hajó kiérkezését követően a bajba jutott embert és felszerelését biztonságosan a motorcsónakba emelték, majd a balatongyöröki strandra vitték. A gyors és koordinált akció ismét bizonyította, hogy a Balaton mentőhálózata bármikor képes hatékonyan reagálni, ha a víz hirtelen haragját tapasztalják a sportolók.

A keszthelyi vízimentők láthatóak a Készenléti Rendőrség felvételein akció közben: