Itt adhat vért Zala vármegyében!

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:

www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) augusztus 11. 08:00 - 15:00

Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) augusztus 11. 13:00 - 16:00

Letenye, Letenye Kolping Idősek Otthona (Kossuth u. 30.) augusztus 12. 14:00 - 18:00

Rédics, Rédics Művelődési Ház (Vasút u. 2.) augusztus 13. 16:00 - 18:00

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) augusztus 14. 08:00 - 17:00

Hévíz, Héviz Kórház (Schulhof sétány 1) augusztus 14. 12:00 - 14:30

Alsónemesapáti, Alsónemesapáti Kultúrház (Rákóczi út 2) augusztus 15. 16:00 - 18:30

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és a taj-kártyát.