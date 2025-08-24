augusztus 24., vasárnap

Itt adhat vért Zala vármegyében!

Ezeken a helyszíneken és időpontokban várják a véradókat Zalában augusztus 25. és 29. között.

Zaol.hu

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:
www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) augusztus 25. 08:00 - 15:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) augusztus 25. 13:00 - 16:00
Nagykanizsa, Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete (Sugár u. 28.) augusztus 26. 13:00 - 17:00
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) augusztus 28. 08:00 - 17:00
Zalabér, Zalabér Polgármesteri Hivatal (Rákóczi u. 2.) augusztus 29. 16:00 - 18:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és a taj-kártyát.

 

 

 

