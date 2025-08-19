augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házi praktikák

57 perce

Zöldség a vasalóra? Ez most nem recept, hanem nagyon hasznos tipp a makacs, odaégett foltok ellen

Címkék#folt#Mindmegette#tipp#módszer

Minden háziasszony vagy háziúr rémálma, ha odakapja a vasalódeszkán a ruhát. A vasaló talpának tisztítása nem ördöngösség, összeszedtünk néhány tippet, amit a Mindmegette portál osztott meg olvasóival.

Mozsár Eszter
Zöldség a vasalóra? Ez most nem recept, hanem nagyon hasznos tipp a makacs, odaégett foltok ellen

Nem mindegy, hogy milyen hőfokon vasalunk.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Léteznek boltban kapható tisztítószerek, ám kereshetünk házilag is megoldást az odaégett ruhamaradványok eltávolítására. A vasaló talpának tisztítása azonnal történjen meg, ugyanis a szennyeződést frissen tudjuk a legjobban eltávolítani. Legtöbbször akkor égetjük rá a ruhára, ha nem a textilnek megfelelő hőfokot használunk. Persze a legnagyobb elővigyázatosság mellett is előfordulhat, hogy például a műszálas, poliészter vagy nejlon ruhánkat kapja meg a vasaló. 

vasaló talpának tisztítása
Ha már így néz ki a vasaló talpa, akkor azonnal tisztítsuk, akár házilag. 
Fotó: Ivan Halkin / Forrás:  Getty Images

Vasaló talpának tisztítása zöldséggel? Ez nem kamu

A Mindmegette portál elsőként a hagymát ajánlja, ugyanis ez természetes és kíméletes módszer, hiszen nem karcoljuk meg a vasaló talpának felületét. A teflon vagy kerámia bevonatú háztartási eszközökre megéri vigyázni. S most jöjjön a praktika:

  • vágjunk félbe egy nagyobb hagymát, a külső réteget távolítsuk el, 
  • melegítsük elő (vagy ha forró volt, akkor hűtsük le) a vasalót, majd húzzuk ki a konnektorból,
  • dörzsöljük át a hagymával a megégett felületet, hagyjuk állni 5-10 percig rajta a levet,
  • töröljük át nedves ruhával!

További házi csodaszerek

A portál további javaslatként ajánlja például a szódabikarbónás pasztát, a só és sütőpapír használatát, ecetes ruhát, illetve a laza gombóccá gyúrt alufóliát. A beol.hu portál a további praktikák között javasolja még a szappanos dörzsszivacsot vagy az ecetes áztatást, ami a makacsabb foltokat távolíthatja el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu