57 perce
Zöldség a vasalóra? Ez most nem recept, hanem nagyon hasznos tipp a makacs, odaégett foltok ellen
Minden háziasszony vagy háziúr rémálma, ha odakapja a vasalódeszkán a ruhát. A vasaló talpának tisztítása nem ördöngösség, összeszedtünk néhány tippet, amit a Mindmegette portál osztott meg olvasóival.
Nem mindegy, hogy milyen hőfokon vasalunk.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Léteznek boltban kapható tisztítószerek, ám kereshetünk házilag is megoldást az odaégett ruhamaradványok eltávolítására. A vasaló talpának tisztítása azonnal történjen meg, ugyanis a szennyeződést frissen tudjuk a legjobban eltávolítani. Legtöbbször akkor égetjük rá a ruhára, ha nem a textilnek megfelelő hőfokot használunk. Persze a legnagyobb elővigyázatosság mellett is előfordulhat, hogy például a műszálas, poliészter vagy nejlon ruhánkat kapja meg a vasaló.
Vasaló talpának tisztítása zöldséggel? Ez nem kamu
A Mindmegette portál elsőként a hagymát ajánlja, ugyanis ez természetes és kíméletes módszer, hiszen nem karcoljuk meg a vasaló talpának felületét. A teflon vagy kerámia bevonatú háztartási eszközökre megéri vigyázni. S most jöjjön a praktika:
- vágjunk félbe egy nagyobb hagymát, a külső réteget távolítsuk el,
- melegítsük elő (vagy ha forró volt, akkor hűtsük le) a vasalót, majd húzzuk ki a konnektorból,
- dörzsöljük át a hagymával a megégett felületet, hagyjuk állni 5-10 percig rajta a levet,
- töröljük át nedves ruhával!
További házi csodaszerek
A portál további javaslatként ajánlja például a szódabikarbónás pasztát, a só és sütőpapír használatát, ecetes ruhát, illetve a laza gombóccá gyúrt alufóliát. A beol.hu portál a további praktikák között javasolja még a szappanos dörzsszivacsot vagy az ecetes áztatást, ami a makacsabb foltokat távolíthatja el.