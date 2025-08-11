1 órája
Az Őrség gyöngyszemének tartják – az egész országból járnak ide strandolni, nem csak Zalából (galéria, videó)
Nem mindenki kedveli a zsúfolt strandokat, ahol annyi az ember, hogy szinte megmozdulni sem lehet. Szerencsére léteznek eldugott vízparti helyek, amelyeket elkerül a tömegturizmus, mégis elsőrangú élményt nyújtanak a nagy melegben. Ilyen a szomszédos Vas vármegyében a Vadása-tó, a Vadása Strand az Őrség szívében.
Hegyhátszentjakab tóstrandja, a Vadása Strand nem véletlenül lett kedvelt. Itt ugyanis emberléptékű környezetben találhatunk meg mindent, ha csobbanásra, napra, természetre vágyunk. Nemcsak Zalából, de az ország más vidékeiről is érkeznek ide családok, gyerekek, baráti társaságok, hogy itt nyaraljanak, amit megtapasztaltunk szombati, késő délutáni látogatásunk alatt.
Vadása Strand: az Őrség gyöngyszeme
- Az Őrség gyöngyszemének jegyzett strandnak híre van az országban. Egyrészt érkeznek vendégek Zalaegerszegtől Sopronig bezárólag, így Szombathelyről is. Sokan jönnek a Balaton nyugati csücskéből, például Keszthelyről, továbbá Budapestről és az Alföldről. Mindig vannak visszajáró vendégeink, mint most Siófokról és Kecskemétről. A Vadása-tó mellett működik egy kemping is, ahol iskolás csoportokat táboroztatnak. Jelenleg szegedi és balmazújvárosi gyerekeket, akik rendszeresen járnak fürdeni a strandra – mondta el érdeklődésünkre Bolla Csaba, a Vadása Strand és a Bolla Hot-Dog strandbüfé üzemeltetője.
Pihenőkő a parton, ugrálóstég a vízben
A strandot azért kedvelik, mert barátságos, nem túl nagy, átlátható, mindenkit szemmel lehet tartani, pláne a gyerekeket. Az idei szezonra felújították a mosdóépület, kültéri zuhanyzót helyeztek ki, illetve strandlépcsőket, hogy könnyen be lehessen jutni a vízbe, amely fokozatosan mélyül. Értelemszerűen a mély víznél van az ugrálóstég. Odébb két napozóstég húzódik a víz felett, ahol tábla figyelmeztet, hogy itt nem szabad ugrálni. A vízben felállítottak egy kosárlabda-palánkot, ami szintén nagyon kedvelt. A strand füves, a sík részen focizni, tollasozni lehet. Kihelyeztek egy hatalmas pihenőkövet, amit előszeretettel foglalnak el az elsőként érkező vendégek. A strand dombos részén van egy kilátópad, ahonnan gyönyörködni lehet a tóban. Aki olvasni szeretne, a mini strandkönyvtárban találhat könyveket, ismertette Bolla Csaba.
Van, aki már a gyerekét hozza ide
A Vadása Strand nem túl nagy, nem zsúfolt, sokkal inkább családias, és pont ez adja a báját, kaptuk válaszként a strandolóktól érdeklődésünkre. Egy zalaegerszegi férfi elmondta, hogy gyerekként először a szüleivel strandolt itt, most pedig ő hozza ide a gyerekeit. Jó a levegő, jó a víz, de legfőképpen a társaság, vélekedett a körmendi Németh Ernő, aki párjával rendszeresen nyaral itt. Megszólítottunk egy bakonyszombathelyi családot. Elmondták, hogy harmadjára töltik itt nyári szabadságukat, kétszer Hegyhátszentjakabon szálltak meg, most a közeli Viszákon van a szálláshelyük. Nemcsak a strandot és környékét, hanem az egész őrségi tájegységet kedvelik, még az is előfordulhat, hogy egyszer csak ideköltöznek.
Minden kapható és még túrázni is lehet
A Vadása Strand valóban barátságos hely, az árát is tekintve, mert felnőtteknek 1200 forint a belépő, három év feletti gyerekeknek, és a nyugdíjasoknak 1000 forint, amely árak délután öt órától 300-300 forinttal csökkennek. A strandbüfé kínálatában
- a hot-dog mellett többek között
- grillezett csirkemell, amerikai saláta,
- hasábburgonya és óriáspalacsinta is megtalálható.
Az út menti vendéglátóegységekben minden kapható, ami egy fürdőhelyen szokás: hekk, lángos, hamburger, pizza, kolbász, hasábburgonya, fagyi, kürtőskalács és persze italok, elfogadható áron. A két tóból álló Vadása-tavat szép erdő veszi körül, ahol még kellemes túrát is tehetünk a Rókalyuk tanösvényen haladva. A Malomgát tanösvényen pedig a szomszédos Őrimagyarósdra visz az utunk.
