Az Őrség gyöngyszemének tartják – az egész országból járnak ide strandolni, nem csak Zalából (galéria, videó)

Hegyhátszentjakab tóstrandja, a Vadása Strand nem véletlenül lett kedvelt. Itt ugyanis emberléptékű környezetben találhatunk meg mindent, ha csobbanásra, napra, természetre vágyunk. Nemcsak Zalából, de az ország más vidékeiről is érkeznek ide családok, gyerekek, baráti társaságok, hogy itt nyaraljanak, amit megtapasztaltunk szombati, késő délutáni látogatásunk alatt.

Vadása Strand, az Őrség gyöngyszeme, ahol a természet ölében csobbanhatunk a nyári nagy melegben

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vadása Strand: az Őrség gyöngyszeme

- Az Őrség gyöngyszemének jegyzett strandnak híre van az országban. Egyrészt érkeznek vendégek Zalaegerszegtől Sopronig bezárólag, így Szombathelyről is. Sokan jönnek a Balaton nyugati csücskéből, például Keszthelyről, továbbá Budapestről és az Alföldről. Mindig vannak visszajáró vendégeink, mint most Siófokról és Kecskemétről. A Vadása-tó mellett működik egy kemping is, ahol iskolás csoportokat táboroztatnak. Jelenleg szegedi és balmazújvárosi gyerekeket, akik rendszeresen járnak fürdeni a strandra – mondta el érdeklődésünkre Bolla Csaba, a Vadása Strand és a Bolla Hot-Dog strandbüfé üzemeltetője.

Az ország bármely tájáról szívesen jönnek ide nyaralni. Ők Bakonyszombathelyről érkeztek (balról): Ilku Fruzsina, Gergely László, Paksi Anita, Pápai István, Pápai Lana Adrienn

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Pihenőkő a parton, ugrálóstég a vízben

A strandot azért kedvelik, mert barátságos, nem túl nagy, átlátható, mindenkit szemmel lehet tartani, pláne a gyerekeket. Az idei szezonra felújították a mosdóépület, kültéri zuhanyzót helyeztek ki, illetve strandlépcsőket, hogy könnyen be lehessen jutni a vízbe, amely fokozatosan mélyül. Értelemszerűen a mély víznél van az ugrálóstég. Odébb két napozóstég húzódik a víz felett, ahol tábla figyelmeztet, hogy itt nem szabad ugrálni. A vízben felállítottak egy kosárlabda-palánkot, ami szintén nagyon kedvelt. A strand füves, a sík részen focizni, tollasozni lehet. Kihelyeztek egy hatalmas pihenőkövet, amit előszeretettel foglalnak el az elsőként érkező vendégek. A strand dombos részén van egy kilátópad, ahonnan gyönyörködni lehet a tóban. Aki olvasni szeretne, a mini strandkönyvtárban találhat könyveket, ismertette Bolla Csaba.

Van, aki már a gyerekét hozza ide

A Vadása Strand nem túl nagy, nem zsúfolt, sokkal inkább családias, és pont ez adja a báját, kaptuk válaszként a strandolóktól érdeklődésünkre. Egy zalaegerszegi férfi elmondta, hogy gyerekként először a szüleivel strandolt itt, most pedig ő hozza ide a gyerekeit. Jó a levegő, jó a víz, de legfőképpen a társaság, vélekedett a körmendi Németh Ernő, aki párjával rendszeresen nyaral itt. Megszólítottunk egy bakonyszombathelyi családot. Elmondták, hogy harmadjára töltik itt nyári szabadságukat, kétszer Hegyhátszentjakabon szálltak meg, most a közeli Viszákon van a szálláshelyük. Nemcsak a strandot és környékét, hanem az egész őrségi tájegységet kedvelik, még az is előfordulhat, hogy egyszer csak ideköltöznek.