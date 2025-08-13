Rühes róka, aranysakál, netán agár? Zalaegerszegen, fényes nappal találkoztunk... (videó)

A Göcseji úton rohant át vélhetően egy fenevad a kollégiumot megcélozva, amit fotóriporter kollégánk, Pezzetta Umberto örökített meg fedélzeti kamerával. Rühes róka, aranysakál, netán agár, szóltak a tippek.

Milyen (vad)állat futott át a Göcseji úton?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Próbáltuk megtudni, milyen vad lehetett, amely szinte az autó sebességével megegyezően futott át az úttesten. "Se perc" alatt eltűnt, így pillanatfelvétel született, amely alapján szakemberek sem tudták megállapítani, milyen állat lehetett. Van tippjük?