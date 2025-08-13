Hát ez meg mi?
2 órája
Rühes róka, aranysakál, netán agár? Zalaegerszegen, fényes nappal találkoztunk... (videó)
Nem csak a falvakba, hanem a nagyobb városokba is betérnek a vadak – meglepetést vagy nem kis ijedséget okozva. Ezt történt a minap Zalaegerszegen is, persze nem először.
A Göcseji úton rohant át vélhetően egy fenevad a kollégiumot megcélozva, amit fotóriporter kollégánk, Pezzetta Umberto örökített meg fedélzeti kamerával. Rühes róka, aranysakál, netán agár, szóltak a tippek.
Próbáltuk megtudni, milyen vad lehetett, amely szinte az autó sebességével megegyezően futott át az úttesten. "Se perc" alatt eltűnt, így pillanatfelvétel született, amely alapján szakemberek sem tudták megállapítani, milyen állat lehetett. Van tippjük?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre