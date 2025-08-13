augusztus 13., szerda

Hát ez meg mi?

2 órája

Rühes róka, aranysakál, netán agár? Zalaegerszegen, fényes nappal találkoztunk... (videó)

Címkék#autó#Zaol videó#pillanatfelvétel#úttest

Nem csak a falvakba, hanem a nagyobb városokba is betérnek a vadak – meglepetést vagy nem kis ijedséget okozva. Ezt történt a minap Zalaegerszegen is, persze nem először.

Antal Lívia

A Göcseji úton rohant át vélhetően egy fenevad a kollégiumot megcélozva, amit fotóriporter kollégánk, Pezzetta Umberto örökített meg fedélzeti kamerával. Rühes róka, aranysakál, netán agár, szóltak a tippek.  

Milyen (vad)állat futott át a Göcseji úton?
Milyen (vad)állat futott át a Göcseji úton?
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Próbáltuk megtudni, milyen vad lehetett, amely szinte az autó sebességével megegyezően futott át az úttesten. "Se perc" alatt eltűnt, így pillanatfelvétel született, amely alapján szakemberek sem tudták megállapítani, milyen állat lehetett. Van tippjük?

 

 

