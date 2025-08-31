augusztus 31., vasárnap

A tél melegéért

48 perce

Most igényelheti a tűzifa támogatást – várják a rászorulók jelentkezését

Címkék#Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat#tűzifa támogatás#fűtési szezon

Gyenesdiás idén is biztosít szociális tűzifát a rászorulóknak. Az igénylést szeptember 15-ig lehet benyújtani.

Mészáros Annarózsa

Az ősz közeledtével Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata ismét meghirdeti a szociális célú tűzifa támogatást. A 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet értelmében a rászoruló lakosok vissza nem térítendő természetbeni támogatásként juthatnak tűzifához, amely nagy segítséget jelenthet a fűtési szezonban.

tűzifa támogatás
Szeptember 1. és 15. között lehet pályázni a szociális célú tűzifa támogatásra
Forrás: Gyenesdiás Önkormányzata

Kinek jár a tűzifa támogatás?

Azok pályázhatnak, akik életvitelszerűen a kérelmezett ingatlanban élnek, és jövedelmük megfelel a meghatározott feltételeknek:

  • ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 550%-át (156.750 Ft),
  • egyedül élő vagy gyermeket egyedül nevelő kérelmező esetén a határ a vetítési alap 600%-a (171.000 Ft).

Fontos tudnivalók

  • A kiosztható tűzifa mennyisége a beérkezett kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlettől függ.
  • A támogatás teljesen ingyenes, ellenszolgáltatás nem kérhető érte.
  • A kérelemhez nyilatkozni kell a családtagok adatairól, jövedelmi viszonyairól, valamint csatolni kell a szükséges igazolásokat.

Hogyan lehet jelentkezni?

Időszak: 2025. szeptember 1–15.
Helyszín: Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal – Szociális Iroda
Formanyomtatvány: letölthető a gyenesdias.hu

 

