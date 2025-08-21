Ha ilyen tusfürdőt vettél, semmiképp ne használd - súlyos fertőzést okozhat!

A vásárlókat arra kérik, hogy ellenőrizzék az aromatusfürdő tubusának hajtására nyomtatott gyártási számot (2506917, 2506918, 2506919), és amennyiben az érintett tételről van szó, azonnal hagyják abba a használatát. Az értékesítési időszak 2025.08.06-tól a mai napig tartott. A terméket bármely Müller üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.

A visszahívott termék.

