Termékvisszahívás

Ha ilyen tusfürdőt vettél, semmiképp ne használd - súlyos fertőzést okozhat!

Címkék#Müller#aromatusfürdő#termékvisszahívás

Baktériummal szennyeződhettek a Kneipp Lebensfreude aromatusfürdő egyes tételei, ezért a gyártó Kneipp GmbH a Müller üzletlánc közvetítésével azonnali termékvisszahívást rendelt el. A szennyeződés különösen veszélyes lehet a legyengült immunrendszerű vagy krónikus tüdőbetegségben szenvedő vásárlókra, figyelmeztet a veol.hu. A vételárat minden Müller üzletben visszatérítik, blokk nélkül is.

Zaol.hu
A szennyeződés különösen veszélyes lehet a legyengült immunrendszerű vagy krónikus tüdőbetegségben szenvedő vásárlókra

Forrás: veol.hu

A vásárlókat arra kérik, hogy ellenőrizzék az aromatusfürdő tubusának hajtására nyomtatott gyártási számot (2506917, 2506918, 2506919), és amennyiben az érintett tételről van szó, azonnal hagyják abba a használatát. Az értékesítési időszak 2025.08.06-tól a mai napig tartott. A terméket bármely Müller üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.

A visszahívott termék.
Forrás: veol.hu

További részletek a veol.hu cikkében.

 

