Tisztítják a tavat, de a tündérrózsákra vigyáznak (galéria)

A zalakarosi tóból kiszedték a felesleges, oda nem illő növényzetet

Fotó: Győrffy István

A zalakarosi hatalmas vízicsúszda és a berekerdő mellett megbújó kis tó láthatóan szenved a hőségtől. Vízfelületét sűrűn benőtte az oda nem illő növényzet, amit csónakról próbálnak kiszedni belőle a munkások. A  tó látványossága, a tündérrózsák viszont gyönyörűen virágoznak a szorosan záró telepeiken. Nyugalmukat néhány vadkacsa zavarja csak meg, melyeket rejtőző tollazatukkal alig lehet észrevenni a tündérrózsák között.

Zalakaros tündérrózsái

Fotók: Győrffy István

 

 

