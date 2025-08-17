Csodás virágok
1 órája
Tisztítják a tavat, de a tündérrózsákra vigyáznak (galéria)
A zalakarosi tóból kiszedték a felesleges, oda nem illő növényzetet
Fotó: Győrffy István
A zalakarosi hatalmas vízicsúszda és a berekerdő mellett megbújó kis tó láthatóan szenved a hőségtől. Vízfelületét sűrűn benőtte az oda nem illő növényzet, amit csónakról próbálnak kiszedni belőle a munkások. A tó látványossága, a tündérrózsák viszont gyönyörűen virágoznak a szorosan záró telepeiken. Nyugalmukat néhány vadkacsa zavarja csak meg, melyeket rejtőző tollazatukkal alig lehet észrevenni a tündérrózsák között.
Zalakaros tündérrózsáiFotók: Győrffy István
