Totó hattyú meghódította a világot – már online is etetheted a tó sztárját!

Minden nagy történet egyszer kicsiben kezdődik – Totó hattyúé például egy Balatonon lebegő tojásból. Egy vitorlázó hölgy vette észre, hogy valami mozog benne; kikeltette, majd Rigó Gábor vette gondjaiba az állatot. Totó már az első pillanattól emberhez kötődött – olyan szinten, hogy gazdája szerint nap mint nap hazaviszik, és sír utánuk, ha nem látja őket.

Totó hattyút hétfőtől kamerán is láthatja minden érdeklődő, sőt: akár több száz kilométerről is etetheti bárki

Fotó: Mészáros Annarózsa

Totó különleges viselkedése legendás: úgy él otthon, a nappaliban, hogy felkapaszkodik lépcsőn, mintha kiskutya lenne; totyog, és imádja az emberi gondoskodást. Napjait kertben legeléssel és családtagok üdvözlésével tölti; gyakran a nappaliban pihen, és a parkettán jár – mintha nem is hattyú volna.

A Balatoni Madárpark története, Totó hattyúval a főszerepben

A madárpark 2016-ban nyitotta meg kapuit a keszthelyi Festetics-kastély udvarán, ahol kezdetben 22 faj s mintegy 120 madár várta a vendégeket. Totó 2020. május 16-án érkezett, és pillanatokon belül nemzetközi sztárrá vált: közösségi médiás oldalain 700 ezer ember követte kalandjait TikTokon, Instán, Facebookon, YouTube-on és Twitteren.

A park 2024 nyarán költözött Cserszegtomajba, az egykori lengyel piac területére, s négyszer nagyobb méretben nyitotta meg kapuit a Balatoni Madárpark. Több mint 650 madár lakja, köztük 60-féle vízimadár, valamint mini törpeállatok – kenguruk, törpe disznók, nyulak, kecskék – is várják a látogatókat. A park 365 napos nyitvatartással minden évszakban élményt nyújt.

Totó és gazdája, Rigó Gábor elválaszthatatlanok

Fotó: Mészáros Annarózsa

Digitális megoldás a közösségi távolságra

Totó követőtábora főként külföldi – többen pedig túl messze élnek, hogy élőben élvezhessék a park szépségét. Ezért új ötletekkel álltak elő: online kamerákat szereltek fel, amelyekkel éjjel-nappal lehet figyelni a park lakóit; és etetőtartályokat is telepítenek, hogy előfizetéssel bármikor etethetők legyenek a madarak – mindez havi 1 990 forintért.

Ez a bevétel a park fejlesztését, új beruházásokat s az állatállomány-bővítést szolgálja. A cél a fenntarthatóság és az önfenntartó működés.

Emellett Totó TikTokja villámgyorsan vált népszerűvé: egyetlen videó 4 nap alatt 15 millió megtekintést gyűjtött – igazi digitális fellendülés, amely a park imidzsét a csillagokig repíti.