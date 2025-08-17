augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+36
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatoni Madárpark

48 perce

Totó hattyú meghódította a világot – már online is etetheted a tó sztárját!

Címkék#Balatoni Madárpark#hattyú#totó#Rigó Gábor

Rigó Gábor és különleges madárparkja nemcsak a Balatonnál, hanem a közösségi médiában is hatalmas sikert aratott. Totó hattyú mára több százezer rajongót hódított meg a világ minden tájáról, és most már online kamerákon keresztül is nyomon követhetők mindennapjai, akárcsak a Balatoni Madárpark többi lakójáé.

Mészáros Annarózsa

Minden nagy történet egyszer kicsiben kezdődik – Totó hattyúé például egy Balatonon lebegő tojásból. Egy vitorlázó hölgy vette észre, hogy valami mozog benne; kikeltette, majd Rigó Gábor vette gondjaiba az állatot. Totó már az első pillanattól emberhez kötődött – olyan szinten, hogy gazdája szerint nap mint nap hazaviszik, és sír utánuk, ha nem látja őket.

totó hattyú
Totó hattyút hétfőtől kamerán is láthatja minden érdeklődő, sőt: akár több száz kilométerről is etetheti bárki
Fotó: Mészáros Annarózsa

Totó különleges viselkedése legendás: úgy él otthon, a nappaliban, hogy felkapaszkodik lépcsőn, mintha kiskutya lenne; totyog, és imádja az emberi gondoskodást. Napjait kertben legeléssel és családtagok üdvözlésével tölti; gyakran a nappaliban pihen, és a parkettán jár – mintha nem is hattyú volna.

A Balatoni Madárpark története, Totó hattyúval a főszerepben

A madárpark 2016-ban nyitotta meg kapuit a keszthelyi Festetics-kastély udvarán, ahol kezdetben 22 faj s mintegy 120 madár várta a vendégeket. Totó 2020. május 16-án érkezett, és pillanatokon belül nemzetközi sztárrá vált: közösségi médiás oldalain 700 ezer ember követte kalandjait TikTokon, Instán, Facebookon, YouTube-on és Twitteren.

A park 2024 nyarán költözött Cserszegtomajba, az egykori lengyel piac területére, s négyszer nagyobb méretben nyitotta meg kapuit a Balatoni Madárpark. Több mint 650 madár lakja, köztük 60-féle vízimadár, valamint mini törpeállatok – kenguruk, törpe disznók, nyulak, kecskék – is várják a látogatókat. A park 365 napos nyitvatartással minden évszakban élményt nyújt.

totó hattyú az online térben is sztár
Totó és gazdája, Rigó Gábor elválaszthatatlanok
Fotó: Mészáros Annarózsa

Digitális megoldás a közösségi távolságra

Totó követőtábora főként külföldi – többen pedig túl messze élnek, hogy élőben élvezhessék a park szépségét. Ezért új ötletekkel álltak elő: online kamerákat szereltek fel, amelyekkel éjjel-nappal lehet figyelni a park lakóit; és etetőtartályokat is telepítenek, hogy előfizetéssel bármikor etethetők legyenek a madarak – mindez havi 1 990 forintért.

Ez a bevétel a park fejlesztését, új beruházásokat s az állatállomány-bővítést szolgálja. A cél a fenntarthatóság és az önfenntartó működés.

Emellett Totó TikTokja villámgyorsan vált népszerűvé: egyetlen videó 4 nap alatt 15 millió megtekintést gyűjtött – igazi digitális fellendülés, amely a park imidzsét a csillagokig repíti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu