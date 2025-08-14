Tervezett áramszünet
32 perce
Ha nem megy a légkondi, akkor ez lesz a gond
2025. augusztus 26-án Keszthelyen több helyütt kell tervezett áramszünetre számítani.
Tervezett áramszünet transzformátorállomás építése miatt
2025. augusztus 26. 8:00-16:00
Érintett felhasználási helyek:
- Balaton part HRSZ:3734/1
- Entz sétány 0
- Fenéki út 1
- Fenékpuszta HRSZ:4507/17
- Festetics György utca HRSZ:0245/1, 0, 62 HRSZ:4191/1
- Horgásztanya HRSZ:4507/10
- Szabad Strand
Tervezett áramszünet hálózat karbantartás miatt
2025. augusztus 26. 06:00 - 09:00
Érintett felhasználási helyek:
- Fejér György utca 1-11, 2-10
- Gelencsér utca 2-12, 3-17
- Kastély utca 2-18, 3-9
- Katona József utca 1-27, 2-18
- Kossuth Lajos utca 2-22
- Szalasztó utca 1, 2-16, 18-30
- Szent Miklós utca HRSZ:1225/1
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre