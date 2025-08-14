augusztus 14., csütörtök

Tervezett áramszünet

41 perce

Ha nem megy a légkondi, akkor ez lesz a gond

Címkék#tervezett áramszünet#Keszthely#transzformátor

Mészáros Annarózsa

2025. augusztus 26-án Keszthelyen több helyütt kell tervezett áramszünetre számítani.

Tervezett áramszünet
Tervezett áramszünetre kell számítani Keszthelyen
Forrás:  Getty Images

Tervezett áramszünet transzformátorállomás építése miatt

2025. augusztus 26. 8:00-16:00

Érintett felhasználási helyek:

  • Balaton part HRSZ:3734/1
  • Entz sétány 0
  • Fenéki út 1
  • Fenékpuszta HRSZ:4507/17
  • Festetics György utca HRSZ:0245/1, 0, 62 HRSZ:4191/1
  • Horgásztanya HRSZ:4507/10
  • Szabad Strand

Tervezett áramszünet hálózat karbantartás miatt

2025. augusztus 26. 06:00 - 09:00

Érintett felhasználási helyek:

  • Fejér György utca 1-11, 2-10
  • Gelencsér utca 2-12, 3-17
  • Kastély utca 2-18, 3-9
  • Katona József utca 1-27, 2-18
  • Kossuth Lajos utca 2-22
  • Szalasztó utca 1, 2-16, 18-30
  • Szent Miklós utca HRSZ:1225/1

 

