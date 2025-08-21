augusztus 21., csütörtök

Áramszünet

2 órája

Se a villany, se a légkondi nem fog működni augusztus végén a Balaton-parti településen

Címkék#Gyenesdiás#tervezett áramszünet#e.on

Augusztus utolsó hetében jobb,ha felkészülnek a Balaton-parti település lakói, hogy áram nélkül maradnak. A tervezett áramszünet több utcát is érint, három napon keresztül. Mutatjuk a részleteket.

Mészáros Annarózsa

Az optikai hálózat építése miatt Gyenesdiáson több napon is tervezett áramszünet lesz.

tervezett áramszünet
Tervezett áramszünet lesz Gyenesdiáson, az optikai hálózatot építik
Forrás:  Getty Images

Tervezett áramszünet az alábbi helyeket érinti, időpont szerint

2025. augusztus 27-én 07:30 - 15:30 között

  • Dr. Marosvári Miklós köz 1 HRSZ:131/14
  • Fazekas utca 11, 9
  • Galagonya utca 1 HRSZ:72/1, 4
  • Hunyadi János utca 21, 26 HRSZ:71
  • Jókai köz HRSZ:132
  • Jókai utca 15-43, 24-32, 38, 44, 48
  • Kökény utca HRSZ:80/1, Hrsz:72/7, 3-17, 23-27
  • Mandulás utca 3
  • Pethő László utca HRSZ:24/16, 1 18/10 hrsz, 3, 5 HRSZ:23/6, 12

2025. augusztus 28-án 07:30 - 15:30 között

  • Darnay utca HRSZ:147/28, 10-16, 20, 22, 11, 15-29, 33, 41, 43, 43 HRSZ:154/2
  • Domboldal utca 1, 172 /2 hrsz., 4 HRSZ:172/14
  • József Attila utca HRSZ:200/9, HRSZ:206, HRSZ:212/2, HRSZ:213/2, 5, 7, 11-15, 19, 2-6, 16, 16 HRSZ:200/8, 18 HRSZ:200/10, 22, 24, 30 HRSZ:205/2, 27, 29, 33, 35-41, 45, 205, 252
  • Lendvai János utca 4, 6 HRSZ:217/10
  • Nyírfa utca 1, 2 HRSZ:142/5, 4, 5-9, 6, 10 HRSZ:145/3 - 20, 15
  • Petőfi Sándor utca 27
  • Pince köz 10
  • Tücsökdomb utca 1, 3 HRSZ:158

2025. augusztus 29-én 07:30 - 15:30 között

  • Béke utca 57
  • Kamondi utca 1-9, 4 HRSZ:860, 8
  • Madách utca 41 B
  • Móra Ferenc utca 1 HRSZ:671/1-7, 11, 15-19, 4 HRSZ:694, 8, 10-14, 18, 20
  • Szent István utca 7, 9, 11 HRSZ:859/9
  • Toldi köz 12-16, 23, 25 HRSZ:861/5
     

 

