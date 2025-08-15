augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+39
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idegen anyag van benne

47 perce

Jutalomfalatot hívott vissza a Nébih

Címkék#gyermekláncfű#Nébih#Dechatlon#jutalomfalat

Jutalomfalatot hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A termékvisszahívás Fouganza (Fougatreats) elnevezésű, a lovak jutalmazására készült terméket érinti, mert a préselt jutalomfalat idegen anyagot tartalmaz.

Antal Lívia

A problémás terméket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatai szerint maga a forgalmazó vállalkozás, a Tízpróba Magyarország Kft. jelentette be. Két jutalomfalatot érint a termékvisszahívás. Az egyik 3 kilogrammos kiszerelésű, eper, füge, gyermekláncfű és lucerna felhasználásával készült. A másik 1 kilogrammos, lucernával és gyermekláncfűvel készült.

Termékvisszahívás. Ezt a két – lovaknak készült jutalomfalatokat tartalmazó – terméket hívtak vissza.
Termékvisszahívás. Ezt a két – lovaknak készült jutalomfalatokat tartalmazó – terméket hívták vissza.
Forrás: NÉBIH Facebook-oldala

Termékvisszahívás – a vásárlók visszakapják a vételárat

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az idegen anyag jelenléte miatt ezeket termékeket ne adják a lovaknak! A termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, vételárukat visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu