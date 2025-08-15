Jutalomfalatot hívott vissza a Nébih

A problémás terméket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatai szerint maga a forgalmazó vállalkozás, a Tízpróba Magyarország Kft. jelentette be. Két jutalomfalatot érint a termékvisszahívás. Az egyik 3 kilogrammos kiszerelésű, eper, füge, gyermekláncfű és lucerna felhasználásával készült. A másik 1 kilogrammos, lucernával és gyermekláncfűvel készült.

Termékvisszahívás. Ezt a két – lovaknak készült jutalomfalatokat tartalmazó – terméket hívták vissza.

Forrás: NÉBIH Facebook-oldala

Termékvisszahívás – a vásárlók visszakapják a vételárat

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az idegen anyag jelenléte miatt ezeket termékeket ne adják a lovaknak! A termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, vételárukat visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit.