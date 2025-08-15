1 órája
Jutalomfalatot hívott vissza a Nébih
Jutalomfalatot hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A termékvisszahívás Fouganza (Fougatreats) elnevezésű, a lovak jutalmazására készült terméket érinti, mert a préselt jutalomfalat idegen anyagot tartalmaz.
A problémás terméket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatai szerint maga a forgalmazó vállalkozás, a Tízpróba Magyarország Kft. jelentette be. Két jutalomfalatot érint a termékvisszahívás. Az egyik 3 kilogrammos kiszerelésű, eper, füge, gyermekláncfű és lucerna felhasználásával készült. A másik 1 kilogrammos, lucernával és gyermekláncfűvel készült.
Termékvisszahívás – a vásárlók visszakapják a vételárat
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az idegen anyag jelenléte miatt ezeket termékeket ne adják a lovaknak! A termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, vételárukat visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit.