Véleményt mondtak

Zala megye legjobb kiülős helyei – olvasóink szerint

Szerinted melyik teraszos vendéglátóhely a legjobb Zala megyében és miért vagy elégedett vele? Ezt a kérdést tettük fel a napokban olvasóinknak a zaol.hu közösségi oldalán. Nem maradtunk hozzászólások nélkül, sokan magukénak érezték a témát, néhány nap alatt 185 komment érkezett. Ezen vélemények alapján állítottuk össze a teraszos helyek ajánlóját, avagy melyik a legjobb zalai teraszos hely? Lássuk!

Korosa Titanilla
Olvasóink elmondták, hogy melyek a legjobb teraszos helyek Zalában

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Fotó: Marmolejos

A nyári hónapokban a teraszos helyek nyitvatartása felpörög, hisz milyen jó is kiülni egy árnyékos, kiülős helyre egy kávéra, fröccsre, jó vacsorára. Ezért is kérdeztük meg olvasóinkat, hogy szerintük melyek a legjobb teraszos helyek Zalában.

teraszos helyek Kantin gasztrokocsma bejárata
A felsorolt teraszos helyek közt az egyik legnépszerűbb a Kantin Lovásziban

Teraszos helyek Zalában, amiket kár lenne kihagyni

Kedvelik olvasóink a kiülős helyeket is, a kérdésre Zala megye számos pontjáról érkezett válasz. A legtöbb szavazatot a Kantin Gasztrokocsma kapta Lovásziban, nem meglepő módon, hisz az alig 1000 lakosú község vendéglátóhelye üde színfolt a térségben. Hasonló népszerűségnek örvend a szavazatok alapján az egervári Pincedomb, a Sziget Étterem Zalakaroson, a Vándor Vigadó Zalaegerszegen, a Zöld Elefánt Étterem és Panzió Zalaapátiban, valamint a Fehér Hattyú a megyeszékhelyen, valóban impozáns helyszínen, a Gébárti-tó partján, valamint a szintén kellemes természeti környezetben lévő Bonne Chance Bázakerettyén, valamint az Árpád Borozó Hévízen, a csodálatos hévízi egregyi dombtetőn.

A lista persze ennél jóval hosszabb. Szavazatot kapott még Lentiben a Generális Pizzéria és a Salamon Söröző, valamint a valóban pazar lentihegyi panorámát felmutató Hubertus Fogadó. Zalaegerszegen a régi klasszikus Éva Presszó, a Galeri Étterem, a Kiskakas Étterem, a Véndiófa Étterem és Panzió és az Erdőgyöngye Étterem és Panzió. Keszthelyen a Kishali étterem, a Móló Cafe és a Park Vendéglő, valamint a Pajti. Nagykanizsán a Szőlőskert Étterem, illetve a Fiáker vendéglő Zalaszentgróton és a Kilátó-Borozó Kemencés Gasztrokuckó Zalakaroson.

A rendkívül színes listába bekerült még többek között a Kányavári Borbírtok Zalaszabarban, a Kiskuckó Söröző Kerkateskándon, a Betyártanya Étterem Zalabaksán, aztán a a bajcsai kocsma, a Papsajt Boncodföldén, a becsvölgyei Szegecs, illetve a szentgyörgyvölgyi Sárkányitató - by Noble's.

 

