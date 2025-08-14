augusztus 14., csütörtök

Mesélő templomok, tények és legendák

1 órája

Az angol, aki dombra ment fel... – de most magyarokat várnak az időutazásra

Címkék#vonyarcvashegy#Templomséták a Balaton körül#Zubreczki Dávid

A Balaton nemcsak a nyári strandolásról, hanem titokzatos, mesélő templomairól is híres. Templomséta Vonyarcvashegyen: egy óra, amely alatt évszázadokat utazhatunk vissza az időben, Zubreczki Dávid szórakoztató és látványos előadásának köszönhetően.

Mészáros Annarózsa

Ha azt hinnénk, a Balaton története csak a nyári napozásról, a lángosról és a vitorlák fehér csíkjáról szól, érdemes új nézőpontból felfedezni a vidéket. Erre hív meg minket Zubreczki Dávid építészeti szakíró és újságíró, aki szerint a tó lelke leginkább a templomaiban rejlik.
– Aki szeretné megismerni a Balaton vidékét, a legjobban teszi, ha felkeresi a templomait. Ezekben sűrűsödik össze az ott élők hagyománya, kultúrája, művészete és világról alkotott képe – vallja  Zubreczki Dávid, aki nemcsak könyvben, hanem élő előadásokon is elhozza a templomok történeteit. A Templomséta Vonyarcvashegyen remek alkalom megismerni a gyökereket.

Templomséta Vonyarcvashegyen
Templomséta Vonyarcvashegyen szombaton 11 órától
Forrás: Vonyarcvashegy Önkormányzata

Templomséta Vonyarcvashegyen – a balatoni mesék őrzője

Most szombaton, augusztus 16-án, 11 órakor a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna ad otthont a sorozat következő állomásának. Itt nem lesz valódi gyalogtúra, inkább képzeletbeli séta a múltban: vetített képek, elfeledett legendák és különleges építészeti részletek segítségével járhatjuk végig a Balaton templomait.
Zubreczki Dávid „mesemondó házakat” gyűjtött össze Templomséták a Balaton körül című könyvében, és idén nyolc településen – Alsóörstől Siófokig – tart szórakoztató, mégis tartalmas előadásokat. A történetekben felbukkan majd a helyiek hite, a régmúlt számos ünnepe, sőt még az épületek falain megbújó apró titkok is közül jópárat bemutat.

Praktikus tudnivalók

A vonyarcvashegyi programra érdemes legalább 10 perccel korábban érkezni, hogy biztosan legyen időnk lelassulni és ráhangolódni az időutazásra. Az előadás körülbelül 60 percig tart, a belépő ára 3.400 forint.
 A Szent Mihály-kápolna helyszíne autóval csak a Szent Mihály-domb lábáig megközelítő. A kápolna előtt közvetlenül nincs parkolási lehetőség. 

Miért érdemes elmenni?

Mert ez nemcsak egy előadás, hanem találkozás a Balaton szívével. Nem kell bakancsot húzni, mégis végigjárhatjuk a tó legszebb, legrejtélyesebb templomait – történetek és képek vezetésével.

 

