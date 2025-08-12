augusztus 12., kedd

Miénk itt a tér

1 órája

A Hold árnyéka átrobogott Zalán is – hideglelős teljes napfogyatkozás (galéria)

Huszonhat évvel ezelőtt, 1999. augusztus 11-én „csodára” váró tömeg gyűlt össze Zalaegerszegen a sportcsarnok előtti téren, ahol a városi önkormányzat és a Vega Csillagászati Egyesület szervezett egész napos programot. Aztán hirtelen elsötétült minden, hiszen jött a teljes napfogyatkozás.

Nagy Betti

„Kevéssel tizenegy óra után már több ezer embert pirít a még ereje teljében lévő Nap, érthető hát, hogy a legnagyobb érdeklődés egyelőre a sörsátrak és a jégkrémárusok kínálata után mutatkozik. Hamarosan azonban mindenki az alkalmi színpadra figyel, hiszen a 4,6 milliárd éves Nap és a bolygónk körül ágyúgolyó sebességével száguldó Hold e tüneményes duettjének titkaiba avatja az érdeklődőket Csizmadia Szilárd, a Vega elnöke és Bánfalvy Péter csillagászati szakértő. (…) A teljes napfogyatkozás így érte el a zalai megyeszékhelyt.

teljes napfogyatkozás
A teljes napfogyatkozás lélegzetelállító volt 26 évvel ezelőtt 
Fotó: ZH archív

Teljes napfogyatkozás: napbanézők tömkelege

S hogy milyen egy „alvó városrész”, ha délben közeleg a sötétedés? Tegnap a zalaegerszegi Landorhegyet járva úgy tűnt, még alvóbb. Néhány tagú baráti közösségek, lakótársak a házak árnyékába húzódva hűsöltek, s körbe adva védőszemüvegüket, az éppen soros napbanéző kommentálta, mekkorát nőtt a sarló. Molnár Istvánné nyugdíjas lelkesedett: nagyon érdekes! Aztán kissé szomorúan: a következőt úgysem láthatjuk. 

A Platán sor kereszteződésében az egyik üzlet zárva, a másik előtt viszont temérdek áru. "Nem lesz itt semmi gond, minek pakoljak?!" – mondja a járdára kitelepült kereskedő. Vásárló sem igen akad, hiszen a ruhagyár délelőtti műszakja 11 órakor leállt, a délutáni csak 2-kor kezdődik. A tejiparnál viszont megszabott a termelési rend, csak annyi munkaszünet van, hogy a műszakban lévők megtekinthessék a ritka látványt.” (Részlet a Zalai Hírlap 1999. augusztus 12-én megjelent riportjából.)

Teljes napfogyatkozás 1999-ben

Fotók: ZH archív

 

 

